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Konya Selçuk Üniversitesindeki silahlı saldırı! Yeni ayrıntılar ortaya çıktı

Selman Kaya
Muhabir

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Konya Selçuk Üniversitesindeki silahlı saldırı! Yeni ayrıntılar ortaya çıktı

Dün öğle saatlerinde Konya Selçuk Üniversitesinden silah sesleri yükseldi. 

Sağlık Yönetimi bölümü 1. sınıf öğrencisi Bestami Serdar E. Sağlık Bilimleri Fakültesi Dekan Yardımcısı Dr. Öğretim Üyesi Müjdat Yeşildal'ı silahla vurarak intihar girişiminde bulundu. 

(Dr. Öğretim Üyesi Müjdat Yeşildal)

Olaydan birkaç saat sonra şüpheli Bestami Serdar E.'nin beyin ölümünün gerçekleştiği iddia edilirken, karın boşluğundan vurularak ağır yaralanan dekan yardımcısı Dr. Öğretim Üyesi Müjdat Yeşildal'ın tedavisi Selçuk üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesinde devam ediyor. 

"Sorunlu bir öğrenci” iddiası? 

Daha önce Selçuk Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi Sosyal Hizmet Bölümünü bitiren, ardından aynı fakültenin Sağlık Yönetimi Bölümüne başlayan Bestami Serdar E. iddialara göre sorunlu bir öğrenciydi. Hocaları ve yöneticilerle sık sık tartışma yaşadığı iddia edilen Bestami Serdar E. fakülte dekanı Prof. Nur Feyzal Kesen ile görüşmek istedi. Talebi yerine getirilmeyen şüphelinin yanında 2 silah vardı. Koridordaki gürültüyü duyarak  Bestami Serdar E.'yi odasına çağıran dekan yardımcısı Dr. Öğretim Üyesi Müjdat Yeşildal saldırının hedefi oldu. 

Psikolojik sorunları olduğu öne sürülen Bestami Serdar E. ile geçmişte de tartışmalar yaşadığı iddia edilen fakülte dekanı Prof. Nur Feyzal Kesen saldırı günü öğrencisi ile görüşmeyi kabul etmedi. Yaklaşık 1 saat bekleyen Bestami Serdar E. dekan yardımcısını ağır yaraladıktan sonra intihara teşebbüs etti.

(Selman Kaya)

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