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Konya trafiğini beğenmeyenler izlesin! 10 puan verdi

Sibel Elmas
Muhabir

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Konya trafiğini beğenmeyenler izlesin! 10 puan verdi

Konya'da görevli ambulans şoförü, yüksekten düşen yaralı çocuğu hastaneye yetiştirmeye çalışken kaydettiği görüntüleri paylaştı. 

Zamanla yarış!

Konya'da düşerek yaralanan çocuğu hastaneye sevk eden sağlık ekipleri zamanla yarıştı. Trafik yoğundu sirenler ve bütün ışıkları açan ambulans, Konya Şehir Hastanesine yöneldi. 

Yoğun trafik hemen açıldı!

Trafik yoğundu ama ambulansı fark eden sürücüler sağa sola açılarak yol verdi. Kısa sürede hastaneye ulaştırılan çocuk tedavi altına alınırken, ambulans ekibi trafikte kaydedilen araç kamerası görüntülerini paylaştı. Sağlık ekibi Konya trafiğine 10 puan vererek, sürücülere teşekkür etti.

(Sibel Elmas)

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