Konya Valiliği’nden Ilgın’daki feci kazaya ilişkin açıklama!

Konya'nın Ilgın ilçesinde sabah saatlerinde meydana gelen trafik kazasıyla ilgili Konya Valiliği yazılı bir açıklama yaptı.
Valilik açıklamasında, kazada 3 kişinin hayatını kaybettiği, 33 kişinin de yaralandığı belirtildi.
Kaza sonrası bölgede geniş çaplı bir soruşturma başlatılırken, trafik akışı kontrollü bir şekilde sağlanmaya devam ediyor.
Konya Valiliği'nden yapılan açıklamada;
"Afyonkarahisar istikametinden Konya istikametine seyir halinde olan bir yolcu otobüsünün bugün saat 07.50 sıralarında Ilgın ilçesinde bir kamyona arkadan çarpması sonucu meydana gelen kazada ilk belirlemelere göre; maalesef 3 vatandaşımız hayatını kaybetmiş, 33 vatandaşımız da yaralanmıştır.
Olay yerine ivedilikle 112 Acil Servis, İtfaiye, AFAD, Jandarma ve Polis ekipleri sevk edilmiştir.
Yaralı vatandaşlarımız çeşitli hastanelere nakledilerek tedavi altına alınmıştır. Kaza ile ilgili soruşturma başlatılmıştır.
Bu elim kazada hayatını kaybeden vatandaşlarımıza Allah'tan rahmet, yaralı vatandaşlarımıza acil şifalar diliyoruz.
Kamuoyuna saygıyla duyurulur.'' İfadeleri kullanıldı.
(Selman Kaya)