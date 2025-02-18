Konya’ya -10 uyarısı! Mart’a kadar bekleyin

Son yıllarda beklenen yağışı alamayan Konya Ovası yine kurak bir kış mevsimi yaşıyor.
Hava soğuk kar yok!
Konya geçen yıl yaşadığı senaryonun bir benzerini yaşıyor. Soğuk havaya rağmen kar yağışı beklentinin çok altında kaldı. Yüzyıllardır belli bir tarım takvimi üzerinden üretim yapan Konya çiftçisinin kafası karışık. Ekim, ilaç ve gübreleme tarihleri değişti.
Mart uyarısı geldi!
Selçuk Üniversitesi Ziraat Fakültesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Süleyman Soylu İç Anadolu Bölgesinde üretim yapan çiftçileri uyardı. Gübre atma konusunda tereddüt yaşayan üreticilere seslenen Soylu, gübreleme işleminin Mart ayına bırakılmasını tavsiye etti. Prof. Dr. Süleyman Soylu, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda şu ifadeleri kullandı.
Bugünlerde İç Anadolu Bölgesi çiftçilerimizden gübre atma konusunda çok soru geliyor. Havalar şu sıralar haftalık 10-15 C farklılık gösteriyor. Önümüzdeki Çarşambadan itibaren yine - 10 C göreceğiz. Gübre atma işlemlerini Mart başına kaydırmaları daha uygun gözükmektedir.
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