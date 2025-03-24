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Konya’ya sağanak yağış geliyor! İşte Konya 5 günlük hava durumu

Konya’ya sağanak yağış geliyor! İşte Konya 5 günlük hava durumu

Meteoroloji verilerine göre Konya'nın batı ilçelerinde hafta sonu boyunca sağanak yağış etkili olacak.

Cuma Günü Hafif Sağanak Bekleniyor

28 Mart Cuma günü, Akşehir, Çeltik, Tuzlukçu ve Yunak ilçelerinde hafif sağanak yağış görülecek. Yağışın aralıklı olarak etkili olması beklenirken, vatandaşların tedbirli olması öneriliyor.

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Cumartesi Yağış Şiddetini Artıracak

29 Mart Cumartesi günü ise sağanak yağışın etkisini genişleterek artacağı tahmin ediliyor. Akşehir, Beyşehir, Çeltik, Derbent, Derebucak, Doğanhisar, Hüyük, Ilgın, Tuzlukçu ve Yunak ilçelerinde gün boyunca aralıklarla sağanak yağış bekleniyor. Yetkililer, sürücülerin yağışlı havaya karşı dikkatli olması gerektiğini belirtiyor.

Yetkililer, özellikle tarım ve hayvancılıkla uğraşan vatandaşların hava durumunu takip ederek gerekli önlemleri almasını tavsiye etti.

Konya İçin 5 Günlük Hava Durumu

Bugün için Konya hava durumu Açık, Güneşli, sıcaklık 21°

Yarın için Konya hava durumu Açık, Güneşli, sıcaklık 24°

26 Mart 2025 Çarşamba Konya hava durumu Parçalı Bulutlu, sıcaklık 24°

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden alınan bilgilere göre Konya için 5 günlük hava durumu tahmini:

Kaynak: Haber Merkezi

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