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Konyalılar dikkat! AKOM’dan uyarı: “Sakın dışarı çıkmayın’’

Selman Kaya
Muhabir

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Konyalılar dikkat! AKOM’dan uyarı: “Sakın dışarı çıkmayın’’
Konya’da dün akşam saatlerinde başlayan kar yağışı kenti beyaza bürüdü. Yoğun kar yağışı nedeniyle AKOM’dan vatandaşlara uyarı geldi. Yapılan uyarıda zorunlu olmadıkça vatandaşların dışarı çıkmamaları istendi.

Konya'da beklenen kar yağışı geldi kent merkezi ve bazı ilçeler, karla beyaza büründü.Akşam saatlerinden itibaren kar yağışı etkili olmaya başladı.Konya Büyükşehir Belediyesi Afet Koordinasyon Merkezi 212 personel ve 100 araç ile şehir merkezi ve ilçelerde oluşabilecek olumsuzluklara karşı çalışmalarını sürdürüyor.

Yoğun kar yağışı nedeniyle AKOM'dan vatandaşlara uyarı geldi. 

Acil bir durum olmadığı sürece vatandaşın dışarı çıkmaları konusunda uyarıda bulunan AKOM'dan yapılan açıklamada;

"Şehrimizde etkili olan yoğun kar yağışı ve buzlanma nedeniyle, vatandaşlarımızın gerekmedikçe evlerinden dışarı çıkmamaları önemle rica olunur. Özel araç kullanımından kaçının, acil bir durum dışında evlerinizde kalmaya özen gösterin. Ekiplerimiz yolların açık tutulması ve olumsuzlukların önlenmesi için sahada 7/24 çalışmaktadır." denildi. 

 

(Selman Kaya)

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Yorumlar
  • MA
    Mustafa akceviz
    43 dakika önce

    Konyaspor maçımız var çıkmayalım mi admin

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