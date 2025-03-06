Konyaspor Eyüpspor deplasmanında kritik virajda!

Tümosan Konyaspor, Süper Lig’in 27. haftasında deplasmanda oynayacağı Eyüpspor maçına odaklandı. Telafisi olmayan haftalarda yer alan yeşil-beyazlılar, kritik deplasmandan puan ya da puanlarla dönmenin hesaplarını yapıyor

Tümosan Konyaspor, Süper Lig'in 27. haftasında deplasmanda oynayacağı Eyüpspor maçına odaklandı. Haftaya 28 puanla 14. sırada giren yeşil-beyazlılar, 40 puanla 5. sırada yer alan rakibine karşı puan mücadelesi verecek. Telafisi olmayan haftalarda yer alan Anadolu Kartalı, zorlu deplasmandan puan ya da puanlarla dönerek ateş hattından tamamen uzaklaşmanın hesaplarını yapıyor.

2 takım gitti, 2 takım aranıyor

Konyaspor camiası, geçtiğimiz sezondan alışık olduğu matematik hesaplarına yeniden başladı. Adana Demirspor ve Hatayspor'un havlu attığı yarışta; gözler ligden düşecek 2 takıma çevrildi. 24 puanlı Kayserispor, Bodrumspor ve Sivasspor bu alanda ön plana çıkarken; Tümosan Konyaspor ise 28 puanla bu grubun hemen üzerinde yer aldı.

Küme hattıyla fark 4'e çıktı

Trabzonspor karşısında kritik bir galibiyet alan Tümosan Konyaspor, direkt rakiplerinin puan kaybettiği haftada arayı biraz daha açtı. Anadolu Kartalı küme hattıyla arasındaki puan farkını 4'e çıkarttı. Yeşil-beyazlılar kritik Eyüp deplasmanından puan ya da puanlar alarak yine rakiplerinin puan kaybetmesini bekleyecek.

(Selman Kaya)