Konyaspor Gaziantep Futbol Kulübü’ne konuk olacak

Tümosan Konyaspor, Süper Lig’in 10. haftasında Gaziantep Futbol Kulübü’ne konuk olacak. 27 Ekim Pazar günü Gaziantep Stadyumu’nda oynanacak karşılaşma saat 13.30’da başlayacak. Mücadeleyi Ankara bölgesi hakemlerinden Burak Pakkan yönetecek.

Tümosan Konyaspor, Süper Lig'in 10. haftasında Gaziantep Futbol Kulübü'ne konuk olacak. Haftaya 11 puanla 11. sırada giren yeşil-beyazlılar, 6 puanla 16. sırada yer alan kırmızı-siyahlı rakibine karşı puan mücadelesi verecek. Gaziantep Futbol Kulübü ile Tümosan Konyaspor arasında; 27 Ekim Pazar günü Gaziantep Stadyumu'nda oynanacak karşılaşma saat 13.30'da başlayacak.

Zorlu maçta düdük, Burak Pakkan'da

Gaziantep Futbol Kulübü ile Tümosan Konyaspor arasında oynanacak karşılaşmayı Ankara bölgesi hakemlerinden Burak Pakkan yönetecek. Pakkan'ın yardımcılıklarını Volkan Ahmet Narinç ve Mehmet Salih Mazlum üstlenecek. Gürcan Hasova ise karşılaşmada dördüncü hakem olarak görev alacak.

Gaziantep'te 3, Konya'da tek eksik

Kritik karşılaşma öncesinde her iki takımda da eksik oyuncular bulunuyor. Ev sahibi Gaziantep Futbol Kulübü'nde sol bek Godfrey Stephen, sağ kanat Eren Erdoğan ve forvet David Okereke sakatlıklarından dolayı bu maçta forma giyemeyecek. Konuk Konyaspor'da ise sakatlığı nedeniyle sezonun ilk devresini kapatan stoper Josip Calusic görev alamayacak.

Gaziantep Futbol Kulübü'nün muhtemel 11'i

Teknik direktör Selçuk İnan yönetiminde 4-1-4-1 sistemiyle mücadele eden Gaziantep Futbol Kulübü'nün; Konyaspor'a karşı da aynı diziliş ve oyun anlayışıyla sahada yer alması bekleniyor. Kırmızı-siyahlıların kalesinde Sokratis Dioudis (1), savunma 4'lüsünde Ertuğrul Ersoy (5), Bruno Viana (36), Enric Saborit (13) ve Emre Taşdemir (3), tekli ön liberoda Badou Ndiaye (20), 4'lü orta alanda Deian Sorescu (18), Kacper Kozlowski (10), Alexandru Maxim (44) ve Christopher Lungoyi (11), tekli forvette ise Kenan Kodro'nun (19) görev alması bekleniyor.

Konyaspor'un muhtemel 11'i

Teknik direktör Ali Çamdalı nezaretinde 4-2-3-1 dizilişiyle mücadele eden Konyaspor'un, Gaziantep Futbol Kulübü maçında da aynı sistemle sahada yer alması bekleniyor. Yeşil-beyazlıların kalesinde Jakub Slowik (27), savunma 4'lüsünde Nikola Boranijasevic (24), Adil Demirbağ (4), Uğurcan Yazğılı (5) ve Guilherme Sitya (12), 2'li ön liberoda Riechedly Bazoer (20) Melih İbrahimoğlu (77), 3'lü orta alanda Alassane Ndao (18), Aleksic (9) ve Yusuf Erdoğan (10), forvette ise Blaz Kramer'in (99) forma giymesi bekleniyor. (Selman Kaya)