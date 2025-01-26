Kulu’da 3 bant bilardo turnuvası düzenleniyor

Kulu Belediye Başkanlığı tarafından düzenlenen 3 Bant Bilardo turnuvası devam ediyor.

Kulu Belediye Başkanlığı tarafından organize edilen Yarı Olimpik Yüzme Havuzu, Bilardo salonundaki 3 Bant Bilardo Turnuvası büyük bir heyecanla sürüyor. Kamu kurum ve kuruluşları personelleri, esnaf, işçi ve gençlerin başvurduğu toplamda 32 sporcunun mücadele ettiği, eleme usulü olarak gerçekleşen turnuva, yarı final ve final müsabakaları ile tamamlanacak.

Bilardo tutkunlarını bir araya getiren bu turnuvada sporcular hünerlerini sergilerken, izleyiciler de keyif dolu anlara tanıklık ediyor.

Düzenlenen turnuvada esnaflar Ali Kan ve Yusuf Yanar yarı final müsabakasında karşı karşıya geldi. Mücadeleyi Ali Kan kazanarak finale yükseldi.

Yarı final mücadelesini yakından takip eden Kulu Belediye Başkanı Abdurrahim Sertdemir, mücadelenin sonunda her iki esnafı tebrik ederek, katılımlarından dolayı teşekkür etti.

Turnuva ile ilgili KONTV Kulu Muhabirine konuşan Kulu Belediye Başkanı Abdurrahim Sertdemir, " Bildiğiniz gibi biz Kulu Belediye olarak bilardo turnuvası düzenlendik. Bu turnuvaya 32 sporcu katıldı. Bu tip sosyal etkinliklerin her halükarda çok gerekli olduğunu ilgili ve alakanın çok olduğunu gördük. Özellikle katılımcılarımız esnaflarımızdan, işçilerimizden, memurlarımızdan oldular. Bu katılım neticesinde gerçekten izlenim oranının fazla olduğunu ve vatandaşların gelip gittiğini gördük.

"Sosyal etkinlikleri önemsiyoruz, devamı gelecek"

Bundan sonraki aşamalarda da Allah'ın izniyle bu tip sosyal faaliyetler yaparak Kulumuzu hem tanıtım amaçlı hemde vatandaşların vakit geçirebilecekleri güzel ortamlar oluşması için buz uğraş veriyoruz. Yüzme havuzlarımız, festivallerimiz, kitap fuarlarımızla biz hem Kulumuzu tanıtmak hemde zenginleştirmek istiyoruz. Herşey Kulu için diyoruz. Her anlamda faaliyetlerimiz sürecek. Hem gurbetçilerimize hemde burada yaşayan vatandaşlarımıza yönelik sosyal faaliyetler noktasında çalışmalar yapacağız . Bu doğrultuda hareket edeceğiz. Teşekkürler. " dedi.

Turnuvaya katılan esnaflar Ali Kan ve Yusuf Yanar ise güzel bir etkinlik olduğunu ifade ederek, turnuvanın düzenlenmesinde emeği geçen Kulu Belediye Başkanı Abdurrahim Sertdemir'e teşekkür ettiler.

Turnuvanın sonunda dereceye girenlerin ödüllendireceği öğrenildi.