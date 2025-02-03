Kulu’da 7 bin 600 öğrenci için ders zili çaldı

Kulu ilçesinde okullarına gelen öğrenciler düzenlenen törenin ardından ders başı yaptı. Yapımı tamamlanan 24 derslikli 60. Yıl Ortaokulunda ders zili çaldı.
İlçede 2 haftalık sömestr tatilinin bitmesi ile arkadaşları ve öğretmenleriyle buluşan öğrenciler İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından sınıflara alındı.
Kulu İlçe Milli Eğitim Müdürü Hacı Bakırtaş, eğitim-öğretim yılının 2'nci döneminde, ilçe genelindeki 60 okulda 7 bin 600 öğrenci ve 700 öğretmene hayırlı olmasını diledi.
Yeni açılan 24 derslikli 60. Yıl Ortaokulunda bayrak törenine katılan İlçe Milli Eğitim Müdürü Hacı Bakırtaş, idareci ve öğretmenlerle bir araya gelerek çalışmalarından dolayı teşekkür etti.
Şube Müdürü Hasan Karagedik tarafından yapılan duanın ardından okulda eğitim öğretim başladı.
Törene, İlçe Milli Eğitim Müdürü Hacı Bakırtaş, Şube Müdürleri Özgür Baysel ve Hasan Karagedik katıldı.
İlçede 7 bin 600 öğrenci ders başı yaptı.
Bakırtaş okulun yapımında emeği geçen Milli Eğitim Bakanı Prof. Dr. Yusuf Tekin'e, Konya Valisi İbrahim Akın'a, Kulu Kaymakamı Ömer Faruk Canpolat 'a, Kulu Belediye Başkanı Abdurrahim Sertdemir'e, İl Milli Eğitim Müdürü Murat Yiğit'e, Konya İl Milli Eğitim Müdürlüğü ve İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü İnşaat Emlak Birimine ve emeği geçen herkese teşekkür etti.
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