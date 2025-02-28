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Kulu’da camiler ramazan ayına hazırlanıyor

Selman Kaya
Muhabir
Kulu’da camiler ramazan ayına hazırlanıyor
Konya’nın Kulu ilçesinde Ramazan ayının yaklaşmasıyla birlikte Camilerde hummalı bir hazırlık başladı.

İlçedeki ibadethaneler, vatandaşların huzur içinde ibadet edebilmeleri için temizleniyor.

Camilerdeki halılar, avizeler ve minberler özenle gözden geçiriliyor. Ayrıca ses sistemleri ve aydınlatmaların bakımları tamamlanarak cemaatin rahat bir şekilde ibadet etmesi sağlanacak. İlçe Müftülüğünce Camilerde Ramazan boyunca düzenlenecek teravih namazları, vaazlar ve mukabele programları için özel planlamalar yapılıyor.

İlçe Müftülüğü koordinesinde Cuma akşamından itibaren Ramazan ayı boyunca Kubbeli Camide Hatimli Teravih Namazı kılınacak.

(Selman Kaya)

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