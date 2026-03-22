MÜSİAD Konya iş ve siyaset dünyasını bayramlaşma programında bir araya getirdi

Müstakil Sanayici ve İş Adamları Derneği (MÜSİAD) Konya Şubesi tarafından geleneksel hale getirilen bayramlaşma programı, şube binasında yoğun katılımla gerçekleştirildi. Programda, İslam coğrafyasında yaşanan zulümler de gündeme geldi.

MÜSİAD Konya Şubesi tarafından düzenlenen geleneksel bayramlaşma programına, AK Parti Konya Milletvekilleri Selman Özboyacı, Latif Selvi, Mustafa Hakan Özer, CHP Konya Milletvekili Barış Bektaş, MÜSİAD Yönetim Kurulu Üyesi ve 8'inci Dönem Başkanı Mehmet Hilmi Kağnıcı, 7'inci Dönem Başkanı Ömer Faruk Okka, 5'inci Dönem Başkanı Aslan Korkmaz, 2'inci Dönem Başkanı Hasan Angı, Konya Gümrük Müdürü Hasan Hüseyin Koçak, Basın İlan Kurulu Antalya Bölge Müdürü Mevlüt Uluçamlıbel, MÜSİAD ve Genç MÜSİAD Konya üyeleri katıldı.

Programda konuşan MÜSİAD Konya Şube Başkanı Osman Ulular, bayramın sadece sevinç değil, aynı zamanda sorumluluk anlamı taşıdığını vurguladı. Ulular, "Her ne kadar bizler burada bayramın huzurunu ve sevincini yaşıyor olsak da dünyanın birçok farklı coğrafyasında, başta Türk ve Müslüman kardeşlerimiz olmak üzere milyonlarca insanın bayramı yokluk, acı ve sıkıntılar içerisinde karşıladığını biliyoruz. Gazze'de, Doğu Türkistan'da, Arakan'da ve daha pek çok mazlum coğrafyada bayramlar maalesef hüzünle karşılanıyor” dedi.

Bayramların aynı zamanda dayanışma ve kardeşliği güçlendirme fırsatı olduğuna dikkat çeken Ulular, "Bizler için bayram; kardeşliğimizi büyütme, dayanışmamızı artırma ve mazlumun yanında olma sorumluluğudur. MÜSİAD olarak sadece iş dünyasında değil, gönül coğrafyamızda da güçlü olmanın gayreti içerisindeyiz. Üreten, paylaşan ve sorumluluk alan bir anlayışla çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Birlik ve beraberliğimizi daha da güçlendirdiğimiz nice bayramlara ulaşmayı temenni ediyorum” ifadelerini kullandı.

MÜSİAD Konya Şubesi 2. Dönem Başkanı Hasan Angı ise bayramların sadece sevinç değil, aynı zamanda muhasebe ve sorumluluk zamanı olduğunu belirterek, bu özel günlerde İslam coğrafyasında yaşanan acıların da unutulmaması gerektiğini ifade etti. Angı, özellikle Orta Doğu'da süregelen çatışmalar ve insani krizlerin derin üzüntü oluşturduğunu dile getirerek, Gazze başta olmak üzere birçok bölgede insanların bayramı zor şartlar altında geçirdiğine dikkat çekti.

AK Parti Konya Milletvekili Mustafa Hakan Özer, bayramların birlik ve beraberliğin en güçlü şekilde hissedildiği özel günler olduğunu belirterek, bu anlamlı günlerde mazlum coğrafyaların da unutulmaması gerektiğini ifade etti. Özer, özellikle Orta Doğu'da yaşanan insanlık dramına dikkat çekerek, Gazze başta olmak üzere birçok bölgede insanların bayramı zor şartlar altında karşıladığını vurguladı. Konya'nın dayanışma kültürüyle her zaman ihtiyaç sahiplerinin yanında olmaya devam edeceğini dile getirdi.

AK Parti Konya Milletvekili Mustafa Latif Selvi ise bayramların kardeşlik ve paylaşma duygularını güçlendirdiğini belirterek, bu süreçte İslam coğrafyasında yaşanan acıların da yürekleri burktuğunu söyledi. Selvi, Orta Doğu'da süregelen çatışmalar ve zulümlerin bir an önce sona ermesi temennisinde bulunarak, Türkiye'nin her zaman mazlumların yanında duran bir duruş sergilediğini ifade etti.

CHP Konya Milletvekili Barış Bektaş ise bayramların toplumsal barış ve dayanışmayı güçlendirdiğini ifade ederken, Orta Doğu'da yaşanan insani krizlerin bayram sevincine gölge düşürdüğünü dile getirdi. Bektaş, özellikle sivillerin zarar gördüğü çatışmaların son bulması gerektiğini vurgulayarak, barışın ve insan haklarının hâkim olduğu bir dünya temennisinde bulundu.

(Cumali Özer)