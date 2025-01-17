Savatra Antik Kenti Konya’nın tanınırlığını artıracak

Konya Büyükşehir Belediyesi ile Karatay Belediyesinin destekleri ve Selçuk Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Öğretim Üyesi Doç. Dr. İlker Işık başkanlığında Savatra Antik Kentinde yürütülen kazı çalışmaları ile Konya’nın marka değerine katkı sağlanması ve uluslararası tanınırlığının artırılması hedefleniyor.

2021 yılında Kültür ve Turizm Bakanlığının izniyle başlatılan Savatra Antik Kenti kazıları Selçuk Üniversitesi adına yürütülüyor. Konya Büyükşehir Belediyesi ve Karatay Belediyesinin destekleriyle finanse edilen çalışmalar, Selçuk Üniversitesi ve yerel yönetimleri ortak paydada buluşturan önemli bir proje.

Savatra Antik Kenti, UNESCO Dünya Kültür Mirası listesine dahil olan Çatalhöyük'ün ardından Konya'nın en kapsamlı kazı projesi özelliğine sahip ve önemli bir turistik destinasyon sahası olma yolunda ilerliyor.

Türk askerlerinin de durak noktasıymış!

Kilometrelerce uzunluktaki yeraltı dehlizleri, mozaikli alanları, tiyatrosu, devasa büyüklükteki höyük yapısı ve toprak altında gün ışığına çıkmayı bekleyen tarihi yapılarıyla Savatra, Antik Çağ'ın dekoratif kent atmosferini Konya'ya armağan eden bir yerleşim sahası. Stratejik konumunu her daim muhafaza eden ve Roma ile Bizans dönemlerinde askeri garnizon kenti olan Savatra, Bizans ordularında lejyoner olarak görev yapan Türk askerlerinin de durak noktası olmuş.

Kültür ve Turizm Bakanlığı, Konya Büyükşehir Belediyesi, Selçuk Üniversitesi ve Karatay Belediyesi tarafından hazırlanan projeler ile Savatra Antik Kenti, Konya'nın marka değerine katkı sağlayacak ve uluslararası tanınırlığını artıracak bir potansiyele sahip.

Anadolu'da Türk adının geçtiği ve 1071 öncesi Türk varlığını ispatlayan Türkopol (Türkoğlu) yazıtı burada bulundu. 1890'lı yıllarda Rus mezaliminden kaçan Kırım Tatar Türklerinin yurdu haline gelen Savatra, eski ve modern dokuyu bir arada barındıran görünümü ile ziyaretçilerini bekliyor.

(Selman Kaya)