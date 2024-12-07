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Şeb-i Arus boyunca Konya’nın turizm noktaları ziyarete açık

Sibel Elmas
Muhabir
Şeb-i Arus boyunca Konya’nın turizm noktaları ziyarete açık
Selçuklu Belediyesi tarafından Konya turizmine kazandırılan Konya Tropikal Kelebek Bahçesi ve Sille’de yer alan müzeler Şeb-i Arus dönemi boyunca her gün ziyarete açık olacak.
Konya, her yıl olduğu gibi bu yılda 7-17 Aralık 2024 tarihlerinde gerçekleştirilecek, "Hazreti Mevlâna”nın 751. Vuslat Yıl Dönümü törenlerini karşılamaya hazırlanıyor. Sevginin, barışın, kardeşliğin, hoşgörünün sembolü olan Hazreti Mevlâna'nın "Ne olursan ol yine gel” çağrısına kulak veren binlerce gönül dostu tören haftası boyunca Konya'ya gelecek. 
 
 
Selçuklu Belediyesi tarafından Konya turizmine kazandırılan ve Mevlâna Müzesi'nden sonra en çok ziyaret edilen mekanlardan biri olan Konya Tropikal Kelebek Bahçesi bu yıl da yerli ve yabancı ziyaretçilerini bekliyor. Her yıl Şeb-i Arus döneminde normalin üzerinde ziyaretçiye ev sahipliği yapan bahçede bu yılki törenler öncesi hazırlıklar tamamlandı. Binlerce kelebek ve farklı türlerde yüzlerce bitkiye ev sahipliği yapan bahçe etkinliklerin gerçekleştirileceği Şeb-i Arus Haftası boyunca haftanın  her günü 09.00-17.00 saatleri arasında ziyarete açık olacak.
Sille, yerli ve yabancı turistlerin ilgisini çekiyor 
 
Şeb-i Arus törenleri için şehre gelen kafileler şehri gezerken Konya'nın farklı turizm destinasyonunda da mola veriyor. Bu noktada tarihi ve kültürel değerleri ile dikkat çeken ve Selçuklu Belediyesi'nin restorasyon çalışmaları ile yeniden canlandırılan Sille, yerli ve yabancı turistlerin ilgisini çekiyor. İbadethaneleri, Arnavut kaldırımlı taş sokakları, Sille taşından yapılan evleriyle turizmin yeni cazibesi olan merkez kendine özgü mimarisiyle gelen ziyaretçilere farklı bir ortam sunuyor. Törenler boyunca Sille'de yer alan Aya Elenia Müzesi, Sille Müzesi ve Zaman Müzesi'nin kapıları Şeb-i Arus döneminde haftanın her günü 09.00-17.00 saatleri arasında ziyaret için açık olacak.      
 
 
Başkan Pekyatırmacı; "Amacımız şehrimize gelen misafirlerimizi en iyi şekilde ağırlamak”
 
Konya'nın Mevlâna dostlarını ağırlamaya hazırlandığını ifade eden Selçuklu Belediye Başkanı Ahmet Pekyatırmacı," Hazreti Mevlâna'nın sevgi ve hoşgörü mesajını yaşatmak amacıyla düzenlenen Şeb-i Arus etkinlikleri bu yıl da dolu dolu geçecek. Konya olarak bu dönemde gerek yerli gerekse yabancı binlerce misafirimizi ağırlayacağız. Amacımız onları en iyi şekilde ağırlamak ve şehrimizden memnun bir şekilde ayrılmalarını sağlamak. Bu noktada başta Konya Büyükşehir Belediyemiz olmak üzere merkez ilçe belediyeleri olarak bizler de tüm hazırlıklarımızı tamamladık. Hazreti Mevlâna'nın evrensel mesajlarının tüm dünyaya ulaştırılacağı bu özel dönemde şehrimize gelen insanlar aynı zamanda şehri gezme, tarihi, kültürel ve doğal güzellikleri daha yakından tanıma fırsatı bulacak. Bu noktada Selçuklumuzun tarihi mahallesi Sille ve burada yer alan müzelerin yanı sıra Türkiye'nin ve Avrupa'nın en büyük kelebek uçuş alanına sahip Konya Tropikal Kelebek Bahçesi de misafirlerimizin mutlaka görmesi gereken önemli turizm lokasyonları arasında yer alıyor.   Bu vesile ile Şeb-i Arus döneminde şehrimize gelen tüm gönül dostlarını bu güzellikleri görmeye davet ediyorum. " dedi.
 
(Sibel Elmas)
 

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