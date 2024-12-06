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Şeb-i Arus için “Basın Merkezi’’ oluşturuldu

Sibel Elmas
Muhabir
Şeb-i Arus için “Basın Merkezi’’ oluşturuldu

Hazreti Mevlana'nın 751'inci Vuslat Yıl Dönümü Uluslararası Anma Törenlerini (Şeb-i Arus) takip edecek yerli ve yabancı basın mensupları için, programların icra edileceği Mevlana Kültür Merkezi'nde "Basın Merkezi” oluşturuldu.

Hazreti Mevlana'nın 751'inci Vuslat Yıl Dönümü Uluslararası Anma Törenleri (Şeb-i Arus) 7-17 Aralık 2024 tarihlerinde Konya'da gerçekleştirilecek. 11 gün sürecek anma etkinliklerini takip etmek üzere yurt içinden ve yurtdışından Konya'ya gelecek olan yerli ve yabancı basın mensuplarının çalışmalarını kolaylaştırmak amacıyla, Konya Büyükşehir Belediyesi ve Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı Konya Bölge Müdürlüğü iş birliğinde "Basın Merkezi” oluşturuldu.

Türkiye'nin uluslararası seviyede gerçekleştireceği en önemli kültür ve sanat organizasyonları arasında yer alan Şeb-i Arus etkinliklerinin kamuoyuyla paylaşılmasında görev yapacak basın mensupları, etkinliklerinin ana merkezi konumunda bulunan Mevlana Kültür Merkezi'nde oluşturulan basın merkezini kullanarak haber metni ve görüntüleri, buradan çalıştıkları basın yayın kuruluşlarına aktarabilecekler. Basın mensuplarına tüm imkanların sunulacağı merkezde, ayrıca Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı Konya Bölge Müdürlüğünce basın akreditasyon işlemleri de yürütülecek.

(Sibel Elmas)

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