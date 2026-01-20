Şehit polis memurunun cenaze programı belli oldu!

Olay, Diyarbakır'ın Kayapınar ilçesinde geçen yıl 19 Haziran'da meydana geldi.









Edinilen bilgiye göre, trafik uygulaması yapan polis ekipleri, A.Ş.'nin kullandığı 55 AIG 71 plakalı otomobili durdurmak istedi. 'Dur' ihtarına uymayan sürücü, otomobiliyle uygulamada görevli Fatih Oral'a çarparak ağır yaraladı. Yaralanan polis memuru, ambulansla Gazi Yaşargil Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı.







Olayın ardından gözaltına alınan otomobil sürücüsü A.Ş.'nin 2,34 promil alkollü olduğu tespit edildi. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen sürücü, çıkartıldığı adli makamlarca tutuklanarak cezaevine gönderildi. Yaralı polis ise Diyarbakır'dan ilk Aydın Adnan Menderes Üniversitesi Hastanesi'ne buradan da Aydın Kadın Doğum ve Çocuk Hastalıkları Hastanesi'nin palyatif bölümüne sevk edildi.







Tedavisi palyatif bölümünde süren Oral, hastanenin yapımı tamamlanan Aydın Şehir Hastanesi'ne taşınması üzerine Çine Devlet Hastanesi'ne sevk edildi. Polis memuru, Çine'de tedavi gördüğü hastanede şehit düştü. Eşinin, Aydınlı olduğu öğrenilen Oral'ın acı haberi ailesi ve sevenlerini yasa boğdu.





Memleketi Konya'ya uğurlandı



Konya nüfusuna kayıtlı olduğu öğrenilen ve Aydın Adnan Menderes Üniversitesi'ne getirilen evli ve 3 çocuk babası olduğu öğrenilen Oral'ın naaşı düzenlenen törenin ardından memleketi Konya'ya uğurlandı.





Cenaze Programı Belli Oldu



Şehit Polis Memuru Fatih ORAL'ın cenazesi, 21.01.2026 günü Hocacihan Camiinde öğle namazına müteakip kılınacak cenaze namazı sonrası Hocacihan Mezarlığına defnedilecek.

Kaynak: Haber Merkezi