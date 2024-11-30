Selçuk Üniversitesinde Oryantiring Yarışması düzenlendi

Selçuk Üniversitesi Spor Bilimleri Fakültesi ve Konya Büyükşehir Belediyesi Spor Şube Müdürlüğü iş birliğiyle doğayla iç içe bir spor deneyimi sunan Oryantiring Yarışması gerçekleştirildi. Etkinlik, öğrencilerin fiziksel ve zihinsel becerilerini geliştirmek, takım çalışması ve strateji yeteneklerini ön plana çıkarmak amacıyla düzenlendi.
Selçuk Üniversitesi kampüsü ve çevresindeki doğal alanlarda gerçekleştirilen yarışmada katılımcılar belirlenen parkur boyunca harita kullanarak hedef noktaları bulmaya çalıştı. Öğrenciler hem rekabetin heyecanını yaşadı hem de doğada yön bulmanın keyfini çıkardı.
Etkinliğe öğretim üyeleri ve öğrenciler yoğun katılım sağladı. Katılımcılar, doğayla baş başa vakit geçirmenin ve takım arkadaşlarıyla stratejiler geliştirme sürecinin oldukça keyifli olduğunu belirtti.
Oryantiring Yarışması kadınlar kategorisinde birinci Sıla Özge Öden, ikinci Şule Yalçın ve üçüncü Nur Karabulut oldu. Erkekler kategorisinde ise birinci Emre Doğu Köse, ikinci Yiğitcan Akpınar ve üçüncü Şükrü Tüfekçi dereceye girerek ödül almaya hak kazandı.
550 öğrencinin başvuruda bulunduğu Oryantiring Yarışması'nda kadın ve erkek kategorisinde dereceye girenlere toplamda 30 bin TL'lik hediye çeki verildi.
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