GÜNCEL KONYA EKONOMİ SPOR SİYASET EĞİTİM YAŞAM DÜNYA KÜLTÜR-SANAT SAĞLIK TEKNOLOJİ RESMİ İLANLAR
Son Dakika
KONYA Haberleri

Selçuk Üniversitesinde özel gereksinimli çocukların diş tedavileri yapıldı

Selman Kaya
Muhabir

- Güncelleme Tarihi:

Selçuk Üniversitesinde özel gereksinimli çocukların diş tedavileri yapıldı
Selçuk Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi tarafından özel gereksinimli çocuklar için önemli bir etkinlik düzenlendi. Etkinlikte; diş taşı temizliği, dolgu, diş çekimi gibi tedaviler yapıldı.

Engelli Çocuklarda Diş Tedavisi Günü'nün ocak ayı etkinliği, Diş Hekimliği Fakültesi Beyhekim Ek Hizmet Binası'nda gerçekleştirildi. 

Engelli çocukların sağlık hizmetlerine erişimini kolaylaştırmak ve tedavi deneyimlerini iyileştirmek amacıyla Çocuk Diş Hekimliği Bölümünden Dr. Öğr. Üyesi Büşra Muslu Dinç ve Araştırma Görevlisi Cemil Sayın ile Araştırma Görevlisi Sıla Beren Adıgüzel Erdoğan tarafından engelli çocuk hastaların diş taşı temizliği, dolgu, diş çekimi gibi tedavileri yapıldı.

Diş Hekimliği Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Gül Tosun, "Etkinliğin amacı; çoğunluğunu otizmli, down sendromlu, mental retardasyonu, gelişim geriliği, öğrenme güçlüğü ve görme engeli olan çocukların oluşturduğu çeşitli engel gruplarının klinik ortamında, uyutulmadan gerçekleştirilebilecek diş tedavisi hizmetlerine dikkat çekmek. Genel anestezi kullanılmadan gerçekleştirilen bu tedaviler, hastaların sağlık hizmetlerine erişimini artırmak ve özel ihtiyaçlarına uygun çözümler sunmak amacıyla yapıldı” dedi.

Engelli bireylerin diş tedavisi sürecinde karşılaştığı zorlukların üstesinden gelmek için multidisipliner yaklaşımın önemli olduğunu vurgulayan Prof. Dr. Tosun, "Hastaların rahatlığı ve güvenliği için özel iletişim stratejileri, duyusal uyaranların yönetimi ve tedavi ortamının adaptasyonu gibi faktörlere dikkat edilmesi gerekiyor. Birçok engelli hastanın diş tedavileri uygun şartlar sağlandığında klinik ortamında gerçekleştirilebiliyor” diye konuştu. 

(Selman Kaya)

 

  • #Konya #Selçuk Üniversitesi #Engelli Çocuklarda Diş Tedavisi Günü

Son dakika gelişmelerden anında haberdar olmak için WhatsApp haber grubumuza katılabilirsiniz. Yeni Konya WhatsApp haber kanalımız için tıklayınız!

Yorum Yap

Önemli Not: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan yenikonya.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Bu habere henüz yorum yapılmadı. İlk yorumu siz yapın!
X
Yorum Yazma Sözleşmesi
“Sayfamızın takipçileri suç teşkil edecek, yasal olarak takip gerektirecek,hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, ahlaka aykırı, müstehcen, toplumca genel olarak kabul görmüş kurallara aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde hiçbir yorumu bu web sitesinin hiçbir sayfasında paylaşamazlar. Bu tür içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk yorumu gönderen takipçiye aittir. yenikonya.com.tr'ye yapılan yorumlar arasından uygun görmediklerini herhangi bir gerekçe belirtmeksizin yayınlamama veya yayından kaldırma hakkına sahiptir. Konhaber başta yukarıda sayılan hususlar olmaz üzere kanun hükümlerine aykırılık gerekçesi ile her türlü adli makam tarafından başlatılan soruşturma kapsamında kendisinden Ceza Muhakemesi Kanunu’nun 332.maddesi doğrultusunda istenilen yorum yapan takipçilerine ait ip bilgilerini ve yapmış olduğu yorumları paylaşabileceğini beyan eder ”
İlginizi Çekebilir
BENZER HABERLER