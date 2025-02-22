Selçuklu’da Kızılkaya Camii İbadete Açıldı

Konya'nın Selçuklu ilçesi Parsana Mahallesi'nde yapımı tamamlanan Kızılkaya Camii, Cuma günü itibarıyla ibadete açıldı.
Caminin açılışıyla birlikte Selçuklu İlçe Müftüsü Selim Yazıcı, Cuma namazı öncesinde cemaate vaaz verdi. Camii ve yanında bulunan Kur'an kursunun Konya'ya büyük katkılar sağlayacağını belirten Yazıcı, caminin yapımında emeği geçen hayırsever Kızılkaya Ailesine teşekkür etti.
Namazın ardından cemaatiyle bir araya gelen Müftü Yazıcı, caminin bölge halkı için önemli bir ibadet ve eğitim merkezi olacağını vurguladı.
(Selman Kaya)