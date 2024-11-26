Tarihi Kentler Birliği’nden Obruk Kervansaray Müze Otel’e “proje ödülü’’

Karatay Belediyesi’nin, ilçenin turizm potansiyeline katkı sunmak amacıyla gösterdiği çabalar meyvesini vermeye devam ediyor. 800 yıllık geçmişiyle Konya’nın önemli tarihi miraslarından biri olan Obruk Hanı, Karatay Belediyesi tarafından gerçekleştirilen kapsamlı bir restorasyon sürecinin ardından Haziran ayında müze otel olarak yeniden kapılarını açmıştı. Açıldığı günden bu yana yerli ve yabancı binlerce ziyaretçinin önemli uğrak noktalarından birisi haline gelen Obruk Kervansaray Müze Oteli projesi, Tarihi Kentler Birliği tarafından “Proje Ödülü”ne layık görüldü. Karatay Belediye Başkanı Hasan Kılca; “Şehrimizin zengin tarihi dokusunu koruyup tanıtmak ve ülke turizmine katkı sunmak için çalışmaya devam edeceğiz” dedi.

Tarihi Kentler Birliği tarafından her yıl düzenlenen "Tarihi ve Kültürel Mirası Koruma Proje ve Uygulamalarını Özendirme Yarışması”nda Karatay Belediyesi ödüllendirildi.

TKB'DEN OBRUK KERVANSARAY MÜZE OTELİ'NE "PROJE ÖDÜLÜ”

Karatay Belediyesi tarafından gerçekleştirilen kapsamlı bir restorasyon sürecinin ardından müze otel olarak yeniden kapılarını açan Obruk Kervansaray Müze Oteli, Tarihi Kentler Birliği'nin söz konusu yarışmasında "Proje Ödülü”ne layık görüldü.

Türkiye'de kültürel miras bilincini korumak amacıyla faaliyet gösteren Tarihi Kentler Birliği'nin düzenlediği yarışmaya katılan Karatay Belediyesi bu çerçevede; tarihi, doğal ve kültürel değerlerin korunması, gelecek kuşaklara aktarılması ve turizme kazandırılması amacıyla hayata geçirilen Obruk Kervansaray Müze Oteli projesi, birlik tarafından büyük beğeni ve takdir gördü, söz konusu ödülü almaya hak kazandı.

Türkiye genelinde 469 belediyenin üye olduğu Tarihi Kentler Birliği tarafından bu yıl 23. kez düzenlenen Tarihi ve Kültürel Mirası Koruma Proje ve Uygulamalarını Özendirme Yarışması'na 30 belediye 61 projeyle katıldı. 2024 yılı Olağan İkinci Meclis Toplantısı kapsamında, Muğla'da düzenlenen ödül töreninde Karatay Belediyesi'nin ödülünü ise belediyeyi temsilen Karatay Belediyesi Meclis Üyesi Ebu Bekir Tekelioğlu aldı.

ÖDÜL, NE KADAR DOĞRU BİR İŞ YAPTIĞIMIZIN BİR GÖSTERGESİDİR

Karatay Belediye Başkanı Hasan Kılca; Obruk Kervansaray Müze Oteli projesini, tarih ile kültürel dokuyu koruyarak yeni bir kimlikle şehre ve turizme yeniden kazandırdıklarını söyledi.

Tarihi ve kültürel yapıların korunması, yaşatılması ve gelecek nesillere aktarılması için hiçbir fedakârlıktan kaçınmadıklarını söyleyen; geçmişi olmayan bir toplumun geleceğinin de olamayacağını vurgulayan Başkan Hasan Kılca; "Bizler, 2019'da göreve geldiğimizde, bir yandan ilçemizi geliştirirken tarihi dokuya sahip çıkacağız bir yandan da ilçemizi daha da geliştirmek ve güzelleştirmek için çaba göstereceğiz demiştik. Bu anlayışla son 5.5 yıldır geçmişimizden bizlere miras kalan değerlerimizi yeniden şehir belleğine kazandıran çalışmalar yapıyoruz. Savatra Antik Kenti ve Boncuklu Höyük'ün yeniden gün yüzüne çıkarılmalarının yanı sıra ve ilçemizdeki tarihi yapıların da ayağa kaldırılmasına dönük pek çok proje ürettik. Son olarak da yüzlerce yıllık geçmişimizin ve ecdadımızın en önemli miraslarından biri olan Obruk Kervansaray'ının restorasyonunu ve hemen yanı başındaki Kızören Obruğu'nun çevre düzenleme çalışmalarını tamamladık. Burayı geçmişten geleceğe taşımakla birlikte, turizmde de bambaşka bir konuma taşımanın gayreti içerisinde olduk ve bir müze ve otel olarak şehrimize, ülkemize kazandırmış olduk. Bu çabalarımızın sonucunu alıyor olmanın haklı gururunu, sevincini ve mutluluğunu yaşıyoruz. Bu özel çalışmamızın Tarihi Kentler Birliği tarafından ödüle layık görülmesi bizi mutlu etti. Bu ödül aynı zamanda, bizlerin ne kadar doğru bir iş yaptığımızın da bir göstergesi oldu. Bu vesileyle, Tarihi Kentler Birliği'ne ve projemize destek veren herkese şükranlarımı sunuyorum. Bizler; tarihimize, geçmişimize ve elbette geleceğimize sahip çıkmaya; daha nice güzel işlere imza atmaya devam edeceğiz” dedi.

(Sibel Elmas)