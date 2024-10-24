TUSAŞ saldırısında çarpıcı detay! Kadın terörist Konyalı çıktı

Ankara’nın Kahramankazan ilçesinde bulunan TUSAŞ tesislerine vardiya değişimi sırasında hain bir terör saldırısı gerçekleştirildi. Saldırıyı gerçekleştiren kadın teröristlerden birinin Konya nüfusuna kayıtlı olduğu ortaya çıktı. İşte detaylar…
Ankara'da yer alan savunma sanayiimizin önemli kurumlarından TUSAŞ tesislerinde gerçekleşen terör saldırısında 5 vatandaşımız hayatını kaybetti, 22 kişi de yaralandı. Saldırıyı gerçekleştiren iki terörist, biri kadın biri erkek, güvenlik güçlerince etkisiz hale getirildi.
Konya nüfusuna kayıtlı
Hain saldırıyı gerçekleştiren kadın teröristlerden Gülşen Aksoy'un Konya nüfusuna kayıtlı olduğu öğrenildi.
Teröristin kimliği belli oldu
İçişleri Bakanı Yerlikaya: "TUSAŞ'taki hain terör saldırısında etkisiz hale getirilen erkek teröristin PKK'lı Ali Örek olduğu tespit edildi" dedi.
Konyalı kardeşlerden biri şehit!
Türk Havacılık ve Uzay Sanayii AŞ'ye (TUSAŞ) yönelik düzenlenen terör saldırısı sonucu 5 şehit ve 22 yaralı bulunuyordu. Şehitlerden Hasan Hüseyin Canbaz'ın aslen Konya'nın Bozkır ilçesine bağlı Arslantaş Mahallesinden olduğu öğrenildi.
Hasan Hüseyin Canbaz'ın kardeşinin de aynı tesiste Mühendis olarak çalıştığı ve onun terör saldırısından kurtulduğu öğrenildi.
Ankara'da toprağa verilecek
Terör saldırısında şehit olan Hasan Hüseyin Canbaz bugün Ankara'da ikindin namazı sonrası toprağa verileceği belirtildi.
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Yorumlar
AE
Ahmet Emin Dağlar
7 saat önce
Allah rahmet eylesin, ÂMİN.
Bu ülkeye ihanet edenleri de Rabb'im kahr-ü perişan eylesin, İnşaAllah.
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