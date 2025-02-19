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Uluslararası Kredi Derecelendirme Kuruluşu Fitch’ten Konya’ya güçlü finans notu

Uluslararası Kredi Derecelendirme Kuruluşu Fitch’ten Konya’ya güçlü finans notu
Uluslararası kredi derecelendirme kuruluşu Fitch Ratings Konya Büyükşehir Belediyesi’nin uzun vadeli kredi notunu yükseltti. Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay, “Kredi derecelendirme notundaki olumlu artışın, belediyemizin mali yönetimdeki başarısını ve sürdürülebilir büyüme hedeflerini yansıtan önemli bir adım olarak değerlendiriyoruz. Bundan sonra da mali yapımızı güçlü tutarak, vatandaşlarımız için daha yaşanabilir bir şehir inşa etme kararlılığımız devam edecek” dedi.

Konya Büyükşehir Belediyesi, yerel, ulusal ve uluslararası düzeyde hayata geçirdiği başarılı projelerle dikkatleri üzerine çekmeye devam ediyor. 

Uluslararası kredi derecelendirme kuruluşu Fitch Ratings, Konya Büyükşehir Belediyesi'nin uzun vadeli kredi notunu yükseltti. Kuruluş, Konya Büyükşehir Belediyesi'nin, uzun vadeli yabancı ve yerel para cinsinden kredi notlarını ‘B+'dan ‘BB-'ye çıkarırken, ulusal uzun vadeli notunu ise ‘AA(tur)'dan ‘AA+(tur)'ya yükseltti. Değerlendirmede görünüm ise durağan olarak belirlendi.

Konya Büyükşehir Belediyesi'nin finansal dayanıklılığına dikkat çeken Fitch'in değerlendirmesinde, gelecekteki yatırım projeleri ve mali disiplinin sürdürülebilirliğinin önemine vurgu yapıldı. 

RAPORDA, BORÇ YÖNETİMİNİN MAKUL SEVİYELERDE KALDIĞI VURGULANDI

Not artışı, Konya'nın finansal profilinin güçlü kalmaya devam etmesi ve faaliyet dengesinin istikrarlı bir görünüm sunmasıyla ilişkilendiriliyor. Fitch, Konya Büyükşehir Belediyesi'nin geri ödeme kapasitesinin korunduğunu ve borç yönetiminin makul seviyelerde kaldığını belirtirken özellikle faaliyet gelirlerine oranla sağlıklı borçlanma yapısı ve bütçe dengesi, kredi notunun yukarı yönlü revize edilmesinde etkili oldu.

"NOT ARTIŞI MALİ YÖNETİMDEKİ BAŞARIMIZI YANSITAN ÖNEMLİ BİR ADIM”

Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay, 2 milyon 330 bin nüfusa sahip Konya'nın, Türkiye'nin en büyük şehirlerinden biri olarak hizmet, sanayi, tarım ve turizm sektörleriyle güçlü bir ekonomik yapıya sahip olduğunu vurguladı.

Konya'nın kişi başına düşen 246 bin 190 lira Gayri Safi Yurtiçi Hasılası (GSYİH) ile ulusal ekonomiye yüzde 2,1 oranında katkı sağladığına dikkat çeken Başkan Altay, "Türkiye genelinde büyükşehir belediyeleri için yapılan değerlendirmelerde Konya, artan finansal kapasitesiyle öne çıkmaya devam ediyor. Konya Büyükşehir Belediyesi'nin kredi derecelendirme notundaki bu olumlu artışı, Büyükşehir Belediyesi olarak mali yönetimdeki başarımızı ve sürdürülebilir büyüme hedeflerimizi yansıtan önemli bir adım olarak değerlendiriyoruz. Cumhurbaşkanımızın liderliğinde bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra da mali yapımızı güçlü tutarak, vatandaşlarımız için daha yaşanabilir bir şehir inşa etme kararlılığımız devam edecek” ifadelerini kullandı.

Kaynak: Haber Merkezi

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