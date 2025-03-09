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UZMANINDAN AÇIKLAMA! Konya’da çiftçiler bu yöntemle işçi masraflarını azaltıyor

Selman Kaya
Muhabir
UZMANINDAN AÇIKLAMA! Konya’da çiftçiler bu yöntemle işçi masraflarını azaltıyor

Selçuk Üniversitesi Ziraat Fakültesi Öğretim Üyesi Süleyman Soylu, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, yabancı tarım işçileri maaşlarındaki artışın, Konya'daki çiftçileri sulu tarımda kapama yağmurlama sistemlerini kurmaya yönlendirdiğini belirtti.

Soylu, bu sistemlerin çiftçilere iş gücü maliyetlerinde büyük tasarruf sağladığını söyledi.

Kapama Yağmurlama Sistemi Çiftçiye Tasarruf Sağlıyor

Soylu, yaptığı açıklamada, "Yabancı tarım işçisi maaşlarının çok yükselmesi, çiftçileri tüm tarlayı kapatacak kapama yağmurlama sistemlerini kurmaya yöneltti. Çiftçimiz, bu sayede işçi sayısını yarıya düşürdüklerini ve sistemin yapılan tasarruf ile 1-2 yılda kendini amorti ettiğini söylüyorlar." şeklinde ifadelerde bulundu.

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Sistem Yatırımını Kısa Sürede Geri Kazanıyor

Kapama yağmurlama sisteminin, çiftçilere yalnızca iş gücü tasarrufu sağlamakla kalmadığını, aynı zamanda suyun daha verimli kullanılmasını da sağladığını vurgulayan Soylu, yapılan yatırımların kısa süre içinde geri dönmeye başladığını belirtti.

Soylu, bu tür sistemlerin tarımda sürdürülebilirliği artırmak ve maliyetleri düşürmek açısından önem taşıdığını ifade etti. Bu gelişmelerin Konya'daki tarım sektörüne büyük katkı sağlaması bekleniyor.

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(Selman Kaya)

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