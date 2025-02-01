Yavru Kartallar Rize deplasmanında

TFF 3. Lig 3. Grup'ta mücadele eden 1922 Konyaspor, ligin 18. haftasında Rize temsilcisi Pazarspor'a konuk oluyor. Ligde 18 puanla 13. sırada yer alan Yavru Kartallar, 25 puanla 6. sırada play-off hattında bulunan rakibine karşı puan mücadelesi verecek. Yeşil-beyazlı ekipte kaleci Ramazan Haklı sakatlığından dolayı kadroda yer almazken mavi-beyazlılarda ise eksik bulunmuyor. Pazarspor ile 1922 Konyaspor arasında; 2 Şubat Pazar günü Pazar İlçe Stadyumu'nda oynanacak karşılaşma saat 14.00'de başlayacak. Mücadeleyi Eskişehir bölgesi hakemlerinden Semih Kurt yönetecek.
(Selman Kaya)