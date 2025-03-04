Afra Saraçoğlu kimdir? Afra Saraçoğlu kaç yaşında, hangi projelerde yer aldı?
Afra Saraçoğlu kimdir? Afra Saraçoğlu kaç yaşında, hangi projelerde yer aldı? İşte ünlü oyuncunun kariyeri ve hayatı hakkında merak edilenler...
Afra Saraçoğlu, 2 Aralık 1997 tarihinde Balıkesir'in Edremit ilçesinde dünyaya geldi. Eğitim hayatına Antalya'da başlayan Saraçoğlu, ilkokul ve ortaokul yıllarını burada geçirdi. Üniversite eğitimi için Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Karşılaştırmalı Edebiyat Bölümüne adım attı.
İlk çıkışını 2016 yılında Özcan Deniz'in yönetmenliğini yaptığı "İkinci Şans" adlı filmle yapmıştır. Bu filmdeki başarılı performansı, onun dikkatleri üzerine çekmesini sağladı.
Sonrasında "Fazilet Hanım ve Kızları" dizisindeki Ece karakteriyle geniş bir izleyici kitlesine ulaşan Afra Saraçoğlu, "Kardeş Çocukları" ve "Öğretmen" gibi dizilerde de rol aldı. Son dönemde, "Yalı Çapkını" dizisinde başrol oynayarak büyük beğeni topladı.
Oyunculuk kariyerinin yanı sıra modellik de yapan Saraçoğlu, sosyal medyada da oldukça aktif ve geniş bir takipçi kitlesine sahiptir. Genç yaşına rağmen birçok başarılı projede yer alarak kariyerinde emin adımlarla ilerlemektedir.
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