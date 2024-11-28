Demet Evgar kimdir? Kaç yaşında? Demet Evgar’ın eşi kim?

Türk sinemasının ve televizyonunun sevilen yüzlerinden Demet Evgar, kariyeri boyunca unutulmaz karakterlere hayat verdi. Peki bu başarılı oyuncu kimdir ve şu an hangi projede yer alıyor? İşte detaylar...

Demet Evgar, yetenekli oyunculuğu ve farklı projelerdeki başarısıyla Türk dizi ve sinema sektöründe önemli bir yer edinmiş bir isimdir. 18 Mayıs 1980 doğumlu olan oyuncu, Manisa'da dünyaya geldi.

İstanbul Üniversitesi Devlet Konservatuvarı Tiyatro Bölümü mezunu olan Evgar, kariyerine tiyatro sahnesinde adım attı ve ardından dizi ve sinema projeleriyle geniş bir hayran kitlesine ulaştı.

Kariyeri ve yer aldığı projeler:

Demet Evgar, kariyerine özellikle tiyatroda güçlü bir başlangıç yapmıştır. Bütün Kadınların Kafası Karışıktır ve Ayşegül Hindistan'da gibi tiyatro oyunlarıyla dikkat çeken Evgar, daha sonra ekranlara yöneldi.

Televizyonda, 1 Kadın 1 Erkek dizisiyle büyük beğeni topladı ve ardından Avlu dizisindeki Deniz karakteriyle adeta bir fenomen haline geldi.

Sinema dünyasında ise Sen Aydınlatırsın Geceyi, Sofra Sırları, Yahşi Batı ve Aşkın Gören Gözlere İhtiyacı Yok gibi yapımlarla başarısını pekiştirdi.

Şu an hangi dizide?

Demet Evgar, şu sıralar Show TV'de yayınlanan Bahar dizisinde başrolde yer alıyor. Bahar karakteriyle izleyicilerin karşısına çıkan Evgar, güçlü bir hikâye ile ekranlarda yine adından söz ettiriyor.

Demet Evgar'ın eşi kim?

Demet Evgar, 6 yıldır birlikte olduğu Levent Babataş'la 17 Mart 2022 tarihinde evlendi. Bu mutlu birliktelikten 18 Ağustos 2022 tarihinde Mavi adını verdikleri bebeklerini dünyaya getirdi.

Demet Evgar, sadece oyunculuğu ile değil, aynı zamanda kadın hakları savunuculuğu ve toplumsal meselelere duyarlılığıyla da örnek bir isimdir.

Kendisi hem yeteneği hem de karakteriyle Türk sanat dünyasında iz bırakmaya devam ediyor.

(Berna Ata)

Kaynak: Haber Merkezi