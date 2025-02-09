Demokrat Parti Genel Başkanı Gültekin Uysal, katıldığı televizyon programında cumhurbaşkanlığı seçimlerinde partisinin adayı olacağını açıkladı.
Uysal "Türkiye'nin Demokrat Parti'nin temsil ettiği köklü değerlerle yeniden ayağa kalkması gerekiyor. 2028 seçimlerinde bu idealleri hayata geçirmek için Demokrat Parti'nin Cumhurbaşkanı adayıyım" dedi.
Gültekin Uysal kimdir?
1976 yılında Afyonkarahisar'da doğan Gültekin Uysal, ilköğrenimini Afyonkarahisar Gedik Ahmet Paşa İlköğretim Okulu'nda, ortaöğrenimini ise İstanbul Özel Üsküdar Fazilet Erkek Lisesi'nde tamamladı. Üniversite eğitimi için Amerika Birleşik Devletleri'ne giden Uysal, University of Houston'da Siyaset Bilimi eğitimi aldı.
Daha sonra Türkiye'ye dönerek Bilkent Üniversitesi Kamu Yönetimi ve Siyaset Bilimi Bölümü'nden mezun oldu.
Siyasi kariyerine genç yaşta başlayan Uysal, 2003-2005 yılları arasında Doğru Yol Partisi (DYP) Afyonkarahisar İl Başkanlığı görevini yürüttü. 2005 yılında DYP Genel İdare Kurulu Üyeliğine seçildi ve Gençlikten Sorumlu Genel Başkan Yardımcılığı görevini üstlendi.
2009 ve 2011 yıllarında Demokrat Parti'nin kongrelerinde Genel İdare Kurulu Üyesi olarak görev yaptı ve Yerel Yönetimlerden Sorumlu Genel Başkan Yardımcılığı görevini yürüttü.
6 Mayıs 2012'de yapılan Demokrat Parti 8. Olağanüstü Büyük Kongresi'nde Genel Başkanlığa seçilen Uysal, 24 Haziran 2018 Genel Seçimlerinde Afyonkarahisar Milletvekili olarak Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne girdi.
Siyasi kariyerinin yanı sıra birçok sivil toplum kuruluşunda da aktif görevler üstlenen Uysal, Türk Ocağı Afyonkarahisar Şubesi, Liberal Düşünce Topluluğu, Afyon Eğitim Vakfı ve Yörük-Türkmen Federasyonları gibi oluşumlarda kurucu, üye ve yönetici olarak yer aldı. Ayrıca "Türkiye Günlüğü” ve "Piyasa” dergilerinde çevirileri yayımlandı. Evli ve iki çocuk babası olan Gültekin Uysal, İngilizce bilmektedir.
Kaynak: Haber Merkezi