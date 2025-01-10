Herkes bunu soruyor, kimler öldü? Kızılcık Şerbeti’nde nefesler tutuldu!

Cuma akşamının en çok izlenen ama en çok da eleştirilen dizilerinden Kızılcık Şerbeti'nde sezon finali tadında yayınlanan son bölümünden sonra izleyiciler diziden kimlerin ayrılacağına odaklandı.

Yılbaşı nedeni ile ara verilen dizide her şey bu gece belli olacak. Son bölümde dizinin belalı karakterlerinden Görkem, Sönmez Hanım'ın danışmanlık yaptığı restoranı ateşe verdi. Kapıları da üzerlerine kapatan Görkem hastalıklı ruh halinin en büyük tezahürünü bu bölünde gösterdi.

Yanan restoran içinde ateşle imtihan olan konuklar kurtulmaya çalışırken bölüm sonlandı ve tüm gözler bugün yayımlanacak olan bölüme çevrildi. Fragmanında 4 ölü, 9 yaralı şeklinde geçen anonstan sonra ölenlerin kim olduğu merak ediliyor.

Tahminler Sönmez Hanım, Görkem, Görkem'in babasının ölmüş olabileceği yönünde. Dördüncü kişi ile ilgili tahminde bulunulamıyor. Ölenlerden bir kısmının restoran çalışanları da olabileceği konuşuluyor.

Tüm yaptıklarından sonra Görkem'in bu yolla diziden ayrılma ihtimali en yüksek ihtimal olarak gösteriliyor. Görkem'in babası Resül'ün ayrılacağı sosyal medyaya yansıdı. Resül'ün diziden ayrılma ihtimali de yüksek. Her ne kadar Nilay'ın ağır yaralı olduğu final sahnesinde görüldü ve ‘Nilay'da ayrılıyor' denildiyse de dizinin önemli karakterlerinden olduğu için kalacağı düşünülüyor.

Başrol oyuncuları Fatih, Doğa, Kıvılcım, Ömer, Abdullah, Nihan, Nursema ve Pembe'nin ise sevilen karakterler olması hasebiyle dizide kalacakları konuşuluyor. Bu oyuncuların yaralı olarak kurtulacakları tahmin ediliyor.

Dizinin takipçileri yayınlanma saatine az süre kala büyük heyecan yaşıyor. Sosyal medyada kimlerin öleceğine dair tahminlerde bulunuluyor.

Öte yandan dizi toplumda sosyal ve ahlaki tahribatta yol açtığı iddiası ile büyük tartışmalara neden oluyor. Tüm güzel hasletlerin kötü duygulara kurban edildiği ifade edilerek diziyi yayınlayan kanal eleştiriliyor.