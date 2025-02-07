Kızılcık şerbetine sürpriz konuk oyuncu! YENİ BÖLÜMDE ORTALIK KARIŞACAK

Kızılcık Şerbeti, bu akşam saat 20.00’de Show TV ekranlarında. Dizinin yeni bölümünde usta oyuncu Hamdi Alkan, izleyicilere heyecan dolu anlar yaşatacak.

Show TV'nin reyting rekortmeni dizisi Kızılcık Şerbeti, bu hafta sürpriz bir konuk oyuncuyla izleyici karşısına çıkıyor. Yapımını Gold Film'in, yapımcılığını Faruk Turgut'un üstlendiği dizinin yeni bölümünde usta oyuncu Hamdi Alkan, izleyicilere heyecan dolu anlar yaşatacak.

Başrollerinde Barış Kılıç, Evrim Alasya, Ahmet Mümtaz Taylan, Sıla Türkoğlu, Sibel Taşçıoğlu ve Doğukan Güngör'ün yer aldığı dizide Alkan, İlhami'nin (Fatih Gühan) babası Ulvi karakterine hayat verecek. Senaryosunu Melis Civelek ve Zeynep Gür'ün kaleme aldığı, yönetmen koltuğunda Ketche'nin oturduğu dizinin yeni bölümünde Ulvi, oğlu İlhami ile birlikte Ünallar'ın kapısını çalacak.

Abdullah'ın, Nursema ve İlhami'yi baş başa görmesi üzerine evlenmelerine karar vermesiyle hikayeye dahil olan Ulvi, Ünallar ile bir araya geliyor. Ancak bu buluşma beklenmedik gelişmelere sahne olacak.

Sürprizlerle dolu yeni bölümüyle Kızılcık Şerbeti, bu akşam saat 20.00'de Show TV ekranlarında!

KIZILCIK ŞERBETİ ULVİ KİMDİR, HAMDİ ALKAN KİMDİR?

Kızılcık Şerbeti'nin 87. Bölümünde Nursema ve İlhami arasındaki ilişki daha farklı şekilde seyretmeye başlayacak. İlhami'nin Nursema'nın babası Abdullah Bey'le aralarında yaşanılan olay sonucu İlhami babasını arayarak yardım isteyecek. İlhami babası Ulvi'nin (Hamdi Alkan) gelmesiyle birlikte Nursema ile ilgili yaşanılan duruma açıklık getirmeye çalışacak. Olaylar ilhami'nin tahmin ettiği gibi gerçekleşmeyerek daha da çıkmaz bir hale bürünecek.

Hamdi Alkan televizyon sektörüne TRT ekranlarında yayınlanan ‘3 Aşağı 5 Yukarı' adlı programda sunuculuk yaparak işe başladı. Oyunculuğa olan tutkusundan vazgeçmeyerek Gafur Hüner ve Yalçın Menteş‘le çalıştı. Ardından Öz Ofsayt adlı bir spor skeç programı yaptı. Hamdi Alkan asıl ününü "Reyting Reyting” ve "Reyting Hamdi” programlarının yönetmenliğini, yapımcılığını ve oyuncusu olarak adınsan söz ettirmeye başladı.