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Prens izle | Prens 3. sezon ne zaman çıkacak? Prens 3. Sezon çıkacak mı, çekimler başladı mı?

Mehmet Kemal Sayın
İnternet Editörü
Prens izle | Prens 3. sezon ne zaman çıkacak? Prens 3. Sezon çıkacak mı, çekimler başladı mı?
Prens izle | Prens 3. sezon ne zaman çıkacak? Prens 3. Sezon çıkacak mı? Gibi sorular Prens dizisini izleyenler tarafından merak ediliyor. Peki, Prens 3. sezon ne zaman çıkacak? Prens 3. Sezon çıkacak mı?

Prens 3'üncü sezonu hayranları büyük bir sabırsızlıkla bekliyor. Giray Altınok'un başrolünde olduğu Prens dizisi, Bongomya isimli hayali bir krallıkta geçiyor. Absürt komedi dizisi olan Prens, Kral Thun'un ani ve şüpheli ölümünün ardından, ailesinin isim verme zahmetine bile girmediği ve kimsenin ciddiye almadığı ortanca çocuğu Prens'in tahta geçmesiyle yaşanan olayları konu alıyor.

Prens 3. Sezon çıkacak mı, çekimler başladı mı?

Başarılı geçen ilk iki sezonun ardından Prens dizisinin 3'üncü sezonu büyük bir merakla bekleniyor. Prens dizisinin çekimleri 7 Ocak 2025 tarihinde başladı. 3'üncü sezonun ne zaman başlayacağına dair resmi bir tarih henüz açıklanmadı. Ancak; Giray Altınok, dizinin Nisan ayı başında veya ortasında yayınlanmasının planladığını söyledi.

Prens 3. sezon ne zaman çıkacak?

Prens dizisinin 3'üncü sezonu konusu hakkında da bilgiler ortaya çıktı. Prens'in Roma Güzel Sanatlar Fakültesi'ne geri dönüşüyle başlayacak olan hikâye, Osmanlı Devleti'nin de dahil olduğu bir dönemi ekranlara yansıtacak. Yeni sezonda, Bongomia Krallığı'nda kadınların hüküm sürdüğü bir dönem işlenecek.

Prens dizisi 3. sezonda kadroya katılan yeni oyuncular

BluTV'nin başarılı yapımı Prens, daha önce iki sezonda dikkat çeken bir oyuncu kadrosuna sahipti. Başrollerde Giray Altınok, Ceyda Düvenci, Serdar Orçin, Çağdaş Onur Öztürk, Derya Pınar Ak ve Bahadır Vatanoğlu gibi sevilen isimler yer alıyordu. İkinci sezonda ise Zeynep Tuğçe Bayat, Çağlar Ertuğrul, Mert Doğan ve Deniz Uğur gibi ünlü oyuncuların diziye katılmasıyla kadro daha da güçlenmişti.

Ancak 3. sezonda dizi, adeta bir yıldızlar geçidine dönüşüyor. İşte yeni sezonla birlikte Prens kadrosuna katılan ünlü oyuncular:

Yiğit Özşener

Binnur Kaya

Tansu Biçer

Burcu Özberk

Burak Dakak

Cihat Parıltı

Onur Berk Aslanoğlu

Mustafa Kırantepe

Şahverdi Ali Eren

Orhan Alkaya

Ceren Kesim

Tuana Gizem Uzunlar

Enis Yıldız

Orçun Erteman

Sermet Yeşil

İrem Hergün

Gizem Ayaz

Yeni oyuncuların karakter detayları henüz tam olarak açıklanmasa da dizinin yaratıcı ekibi, 3. sezonun hikayesini güçlendiren önemli roller üstleneceklerini belirtti. Özellikle Yiğit Özşener ve Binnur Kaya gibi isimlerin kadroya dahil olması, dizinin hayranlarını şimdiden heyecanlandırmış durumda.

Prens dizisi nereden izlenir?

BluTV yapımı olan "Prens" dizisi, izleyicilerle buluşmaya devam ediyor. Bongomia Krallığı'nda geçen komedi türündeki dizi, Giray Altınok, Serdar Orçin, Ceyda Düvenci ve Aslı Tandoğan gibi başarılı oyuncuları bir araya getiriyor. Diziyi izlemek isteyenler, BluTV başta olmak üzere TV+ ve Tivibu gibi dijital platformlar üzerinden erişim sağlayabilir. Ayrıca, dizinin ilk bölümü YouTube'da ücretsiz olarak yayınlandı.

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