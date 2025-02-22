Prens izle | Prens 3. sezon ne zaman çıkacak? Prens 3. Sezon çıkacak mı, çekimler başladı mı?

Prens 3'üncü sezonu hayranları büyük bir sabırsızlıkla bekliyor. Giray Altınok'un başrolünde olduğu Prens dizisi, Bongomya isimli hayali bir krallıkta geçiyor. Absürt komedi dizisi olan Prens, Kral Thun'un ani ve şüpheli ölümünün ardından, ailesinin isim verme zahmetine bile girmediği ve kimsenin ciddiye almadığı ortanca çocuğu Prens'in tahta geçmesiyle yaşanan olayları konu alıyor.
Prens 3. Sezon çıkacak mı, çekimler başladı mı?
Başarılı geçen ilk iki sezonun ardından Prens dizisinin 3'üncü sezonu büyük bir merakla bekleniyor. Prens dizisinin çekimleri 7 Ocak 2025 tarihinde başladı. 3'üncü sezonun ne zaman başlayacağına dair resmi bir tarih henüz açıklanmadı. Ancak; Giray Altınok, dizinin Nisan ayı başında veya ortasında yayınlanmasının planladığını söyledi.
Prens 3. sezon ne zaman çıkacak?
Prens dizisinin 3'üncü sezonu konusu hakkında da bilgiler ortaya çıktı. Prens'in Roma Güzel Sanatlar Fakültesi'ne geri dönüşüyle başlayacak olan hikâye, Osmanlı Devleti'nin de dahil olduğu bir dönemi ekranlara yansıtacak. Yeni sezonda, Bongomia Krallığı'nda kadınların hüküm sürdüğü bir dönem işlenecek.
Prens dizisi 3. sezonda kadroya katılan yeni oyuncular
BluTV'nin başarılı yapımı Prens, daha önce iki sezonda dikkat çeken bir oyuncu kadrosuna sahipti. Başrollerde Giray Altınok, Ceyda Düvenci, Serdar Orçin, Çağdaş Onur Öztürk, Derya Pınar Ak ve Bahadır Vatanoğlu gibi sevilen isimler yer alıyordu. İkinci sezonda ise Zeynep Tuğçe Bayat, Çağlar Ertuğrul, Mert Doğan ve Deniz Uğur gibi ünlü oyuncuların diziye katılmasıyla kadro daha da güçlenmişti.
Ancak 3. sezonda dizi, adeta bir yıldızlar geçidine dönüşüyor. İşte yeni sezonla birlikte Prens kadrosuna katılan ünlü oyuncular:
Yiğit Özşener
Binnur Kaya
Tansu Biçer
Burcu Özberk
Burak Dakak
Cihat Parıltı
Onur Berk Aslanoğlu
Mustafa Kırantepe
Şahverdi Ali Eren
Orhan Alkaya
Ceren Kesim
Tuana Gizem Uzunlar
Enis Yıldız
Orçun Erteman
Sermet Yeşil
İrem Hergün
Gizem Ayaz
Yeni oyuncuların karakter detayları henüz tam olarak açıklanmasa da dizinin yaratıcı ekibi, 3. sezonun hikayesini güçlendiren önemli roller üstleneceklerini belirtti. Özellikle Yiğit Özşener ve Binnur Kaya gibi isimlerin kadroya dahil olması, dizinin hayranlarını şimdiden heyecanlandırmış durumda.
Prens dizisi nereden izlenir?
BluTV yapımı olan "Prens" dizisi, izleyicilerle buluşmaya devam ediyor. Bongomia Krallığı'nda geçen komedi türündeki dizi, Giray Altınok, Serdar Orçin, Ceyda Düvenci ve Aslı Tandoğan gibi başarılı oyuncuları bir araya getiriyor. Diziyi izlemek isteyenler, BluTV başta olmak üzere TV+ ve Tivibu gibi dijital platformlar üzerinden erişim sağlayabilir. Ayrıca, dizinin ilk bölümü YouTube'da ücretsiz olarak yayınlandı.