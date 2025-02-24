Serenay Sarıkaya kimdir, kaç yaşında? Serenay Sarıkaya nereli? Serenay Sarıkaya olayı nedir?

Ünlü oyuncu Serenay Sarıkaya, son günlerde dizi-film sektöründeki tekelleşme iddialarıyla Türkiye’nin gündeminde yer alıyor. ID İletişim ve ünlü menajer Ayşe Barım’ın hedef alındığı bu iddialar, sektördeki adaletsizlik tartışmalarını yeniden alevlendirdi. Peki Serenay Sarıkaya kimdir, kaç yaşında? Serenay Sarıkaya nereli? İşte detaylar...

Serenay Sarıkaya kimdir?

Serenay Sarıkaya, 1 Temmuz 1991 tarihinde Ankara'da dünyaya geldi. 15 yaşında katıldığı bir güzellik yarışmasında jüri özel ödülünü kazanarak dikkatleri üzerine çekti. Oyunculuk kariyerine "Plajda" adlı filmle başlayan Sarıkaya, ardından "Peri Masalı" ve "Limon Ağacı" gibi dizilerle ekranlarda boy göstermeye başladı.

Adını daha geniş kitlelere duyurmasını sağlayan projeler arasında "Adanalı", "Lale Devri" ve "Medcezir" dizileri yer alıyor. Serenay Sarıkaya, bugüne kadar birçok ödül kazanarak adını duyurdu ve pek çok prestijli markanın reklam yüzü oldu.

Serenay Sarıkaya olayı nedir?

Dizi ve film sektöründe tekelleşme iddiaları gündeme gelmeye devam ediyor, özellikle ID İletişim ve Ayşe Barım'ın sektörü yönlendirdiği öne sürülüyor. Sosyal medya platformlarında ve köşe yazılarında, bazı ünlü oyuncuların belirli projelerde yer almaları için baskılar yapıldığı ve sektörde haksızlıkların yaşandığı iddiaları sıklıkla dile getiriliyor.

Rekabet Kurumu, kast ajansı ve menajerlik şirketlerine yönelik kapsamlı bir soruşturma başlattı. 21 teşebbüsü kapsayan bu süreçte Serenay Sarıkaya da "tanık” sıfatıyla savcılığa çağrıldı.

Serenay Sarıkaya ve Mert Demir ilişkisi

Bazı köşe yazılarında, Serenay Sarıkaya ve sevgilisi Mert Demir'e yönelik "PR ilişkisi” suçlamaları gündeme geldi. Ancak Demir, sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı açıklama ile bu iddiaları şiddetle reddettiğini belirterek, konuya ilişkin hukuki süreç başlatacağını duyurdu.

Serenay Sarıkaya gözaltında mı?

Rekabet Kurumu soruşturması kapsamında, Serenay Sarıkaya'nın herhangi bir tutuklama durumu bulunmuyor. Ünlü oyuncu, yalnızca ifade vermek için 15 Ocak 2025 tarihinde İstanbul Adliyesi'ne geldi.

Sektördeki tekelleşme iddialarının sonuçları ve Serenay Sarıkaya'nın bu süreçteki rolü, ilerleyen günlerde netlik kazanacak.

Kaynak: Haber Merkezi