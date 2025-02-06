Seyfullah Hacımüftüoğlu kimdir, kaç yaşında? Seyfullah Hacımüftüoğlu hangi görevlerde bulundu?

23 Şubat'ta yapılacak olan AK Parti Genel Kongresi'ne az bir süre kala, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın kabinesinde bazı değişiklikler yapacağı söylentisi ortaya atıldı.
Bu kapsamda, MGK Genel Sekreterliği görevini sonlandıran Seyfullah Hacımüftüoğlu'nun yeni kabineye dahil edilmesi bekleniyor. Hacımüftüoğlu kimdir? İşte hayatı hakkında önemli bilgiler:
Seyfullah Hacımüftüoğlu kimdir?
Seyfullah Hacımüftüoğlu, 1960 yılında Trabzon'un Çaykara ilçesinde dünyaya geldi. Eğitimini Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi'nde tamamladı ve 1984 yılında mezun oldu.
Kamu hizmetine 1985 yılında Trabzon Valiliği'nde Kaymakam Adayı olarak başladı. Ardından sırasıyla şu görevlerde bulundu:
- Sakarya'nın Taraklı ilçesinde Kaymakamlık,
- Hakkari'nin Şemdinli ilçesinde Kaymakamlık,
- Kastamonu'nun Doğanyurt ilçesinde Kaymakamlık,
- Şanlıurfa'nın Ceylanpınar ilçesinde Kaymakamlık,
- Denizli'nin Serinhisar ilçesinde Kaymakamlık,
- Manisa'nın Akhisar ilçesinde Kaymakamlık.
2005 yılında Devlet Personel Başkanlığı Başkan Yardımcılığı görevine atanan Seyfullah Hacımüftüoğlu, 2007-2009 yılları arasında Başbakanlık Müsteşar Yardımcılığı görevini üstlendi. Aynı dönemde Basın İlan Kurumu Yönetim Kurulu Başkanlığı görevini de yürüttü.
29 Ağustos 2009'da Rize Valisi olarak görevlendirilen Hacımüftüoğlu, 2012'de İçişleri Bakanlığı Müsteşarlığı görevine atanmış, 16 Eylül 2014'te ise Milli Güvenlik Kurulu Genel Sekreterliği görevine getirilmiştir. Seyfullah Hacımüftüoğlu, evli ve iki çocuk babasıdır.
Kaynak: Haber Merkezi