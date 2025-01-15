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AK Parti Akşehir İlçe Kadın Kolları 7. Olağan Genel Kurulu yapıldı

AK Parti Akşehir İlçe Kadın Kolları 7. Olağan Genel Kurulu yapıldı
Akşehir AK Parti Kadın Kolları 7. Olağan Genel Kurulu, Akşehir Kültür Merkezinde gerçekleştirildi.

Kongre saygı duruşunda bulunulmasının ardından İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başladı. 

İlçe Kadın Kolları Başkanlığına seçilen Adalet Çavdar, konuşmasında AK Parti'nin kadınlara verdiği değeri anlattı.

Kongreye, AK Parti Akşehir İlçe Başkanı Muammer Sağlam, Konya AK Parti Kadın Kolları Başkan Vekili Asuman Tulgar ve Yönetim Kurulu Üyesi Fatma Dağdeviren, AK Parti Akşehir Gençlik

Kolları Başkanı Muhammet Ramazan Ganioğlu ile çok sayıda partili katılım sağladı.

Kaynak: AA

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