1922 Konyaspor’da Bursa mesaisi

TFF 3. Lig 3. Grup'ta mücadele eden 1922 Konyaspor, ligin 12. haftasında Bursa'da oynanacak 1923 Mustafakemalpaşa maçının hazırlıklarını sürdürüyor. Teknik direktör Çağdaş Çankaya ve yardımcıları nezaretinde merkez Karatay ilçesinde yer alan Saraçoğlu Tesisleri'nde çalışan yeşil-beyazlılar, günü taktik ağırlıklı antrenmanla değerlendirdi.
Savunmaya ağırlık verildi
Teknik direktör Çağdaş Çankaya'nın göreve gelmesinin ardından iyi bir çıkış yakalayan 1922 Konyaspor, son 2 maçında 4 puan topladı. Ateş hattından bir an önce uzaklaşmak isteyen Yavru Kartallar, taktik antrenmanlarda savunma kurgusuna ağırlık verdi. Yeşil-beyazlılar, 22 Kasım Cuma gününü ise hücum varyasyonlarıyla geçirecek. (Selman Kaya)