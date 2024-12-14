1922 Konyaspor Efeler sınavında!

TFF 3. Lig 3. Grup'ta mücadele eden 1922 Konyaspor, ligin 15. haftasında kendi saha ve seyircisi önünde Aydın temsilcisi Efeler 09'u konuk edecek. Haftaya 14 puanla 14. sırada başlayan yeşil-beyazlılar, 13 puanla bir basamak altında 15. sırada yer alan rakibine karşı puan mücadelesi verecek. Yavru Kartallar'da mutlak hedef 3 puan! 1922 Konyaspor ile Efeler 09 arasında; 15 Aralık Pazar günü Selçuk Üniversitesi 15 Temmuz Stadyumu'nda oynanacak karşılaşma saat 14.00'te başlayacak.

Yavru Kartallar, puan istiyor

Sezonun ilk devresinde şu ana kadar olan süreçte çıktığı 14 karşılaşmada 3 galibiyet, 5 beraberlik ve 6 mağlubiyet alan 1922 Konyaspor, sezonun ilk devresindeki son hafta karşılaşmasını kazanarak devre arasına galip gitmenin hesaplarını yapıyor. 1922 Konyaspor devre arasında yapacağı takviyelerle daha da güçlenip üst sıralara tırmanmak istiyor. (Selman Kaya)