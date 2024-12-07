1922 Konyaspor İstanbul deplasmanında

TFF 3. Lig 3. Grup'ta mücadele eden 1922 Konyaspor, ligin 14. haftasında grup lideri Küçükçekmece Sinopspor'un konuğu olacak. Haftaya 13 puanla 14. sırada giren yeşil-beyazlar, 27 puanla liderlik koltuğunda oturan İstanbul ekibine karşı puan mücadelesi verecek. Ligde çıktığı son 4 maçında 2 galibiyet ve 2 beraberlik elde eden Yavru Kartallar, kritik İstanbul deplasmanında da puan ya da puanlarla dönerek çıkışını sürdürmek istiyor. Küçükçekmece Sinopspor ile 1922 Konyaspor arasında, 8 Aralık Pazar günü İstanbul Bolluca Stadyumu'nda oynanacak karşılaşma saat 14.00'te başlayacak.

Kritik maçı Serkan Gürbüz yönetecek

Küçükçekmece Sinopspor ile 1922 Konyaspor arasında oynanacak karşılaşmayı Kahramanmaraş bölgesi hakemlerinden Serkan Gürbüz yönetecek. Gürbüz'ün yardımcılıklarını Mehmet Saldıraner ve Feyzullah Çimen üstlenecek. Hasan Can Tamtekin ise müsabakada dördüncü hakem olarak görev alacak. (Selman Kaya)