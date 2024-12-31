1922 Konyaspor izne ayrıldı

Teknik direktör Çağdaş Çankaya ve yardımcıları nezaretinde merkez Karatay ilçesinde yer alan Saraçoğlu Tesisleri'nde çalışan yeşil-beyazlılar, Pazartesi günü yapılan antrenmanının ardından 2 günlük izne ayrıldı. Yavru Kartallar Perşembe günü yeniden Konya'da toplanarak hazırlıklarına devam edecek.
Kamp programı değişti
1922 Konyaspor'da kamp programı değişti. 30 Aralık Pazartesi günü Nevşehir Belediyespor ile hazırlık maçı planlayan yeşil-beyazlılar; Nevşehir'deki oyuncu problemi nedeniyle bu maçı iptal etti. An itibariyle izinde olan Yavru Kartallar, bu haftayı da Konya'da değerlendirecek. 1922 Konyaspor, otel ayarlanması durumunda gelecek hafta Antalya'da kampa girecek.
Kaynak: Haber Merkezi