Mauro Icardi ilk kez açıkladı! Galatasaray’da kalacak mı?

Galatasaray’ın yıldız golcüsü Mauro Icardi, geleceği hakkında ilk kez açıklamalarda bulundu.

Turkcell Süper Kupa'nın yarı finalinde Trabzonspor ile karşılaşacak olan Galatasaray'da maç öncesi düzenlenen basın toplantısına katılan Mauro Icardi, dikkat çeken açıklamalarda bulundu.

Arjantinli golcü, sarı-kırmızılı takımdaki geleceğine dair ilk kez konuştu.

"ZAMANI GELİNCE KONUŞACAĞIZ”

Icardi, "Galatasaray taraftarı, onu ne kadar süre daha bu formayla görecek?" sorusunu şöyle yanıtladı:

"Şimdilik konuşulan bir şey yok. 6 ayım daha var kontratımda. Kulüp ve benim için en iyisini neyse konuşacağız mutlaka zamanı geldiğinde. Son ana kadar goller atmaya devam edeceğim. Karakterim bu. Bu forma için mücadele edeceğim."

"İLERİDE BENİM DE REKORUM KIRILACAK”

Hagi'nin mektubu için konuşan Icardi, "Zor bir sakatlık yaşadım. İyi döndüm diyebiliriz 7-8 ay içerisinde. Bu süreç içinde tedavimde sağlık ekibi ve teknik ekip bana çok destek oldu, çok yardımcı oldu. Dakikalar da almaya başladım. Şu an çok daha iyi noktadayım. Hagi'nin mektubu benim için büyük bir onur. Bir döneme imza atmış büyük bir insan. Galatasaray ailesi için önemli bir kişilik. Onun rekorunu kırmak büyük bir onur. İleride de benim rekorum kırılacak, bu da futbolun güzel yanlarından bir tanesi. Ben bu hikayenin parçası olduğum için büyük bir onur duyuyorum." dedi.

Kaynak: Haber Merkezi