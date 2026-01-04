GÜNCEL KONYA EKONOMİ SPOR SİYASET EĞİTİM DÜNYA KÜLTÜR-SANAT SAĞLIK BİLİM VE TEKNOLOJİ RESMİ İLANLAR
Selçuklu Belediyespor 2025’e damga vurdu!

Hasan Yıldırım
Muhabir
Türkiye'nin en büyük amatör spor kulüplerinden birisi olan Selçuklu Belediyespor, geride kalan 2025 yılına damga vurdu! Mavi-beyazlılar yıl boyunca ulusal ve uluslararası arenada birçok başarıya imza attı. Selçuklu ekibi bahse konu süreçte 70 altın, 55 gümüş ve 53 bronz olmak üzere toplam 178 madalya kazandı. 20 farklı branşta faaliyet gösteren kulüp, sporcu seçmelerini ise tamamen kendi öz kaynağı olan Selçuklu Belediyesi Spor Okulları'ndan yapıyor. 

Pekyatırmacı'dan tebrik

Selçuklu Belediye Başkanı Ahmet Pekyatırmacı, elde edilen başarılardan ötürü sporcuları ve antrenörlerini tebrik etti. Pekyatırmacı, "178 madalyanın şehrimize ve ülkemize kazandırılması, Selçuklu'nun sporda geldiği seviyenin en somut göstergesidir. Bu başarıların arkasında; büyük bir özveriyle çalışan sporcularımızın, antrenörlerimizin ve kulüp yöneticilerimizin emeği vardır. Türk sporuna yeni şampiyonlar kazandırmaya devam edeceğiz. 2025 yılında bizlere büyük gurur yaşatan tüm sporcularımızı, antrenörlerimizi ve Selçuklu Belediyespor Kulübü camiasını yürekten tebrik ediyor, başarılarının artarak devam etmesini diliyorum” ifadelerini kullandı. (Hasan Yıldırım)

 

