1922 Konyaspor kötü gidişatı noktaladı

TFF 3. Lig 3. Grup'ta mücadele eden 1922 Konyaspor kötü gidişatını noktaladı. Ligde çıktığı son 6 maçının tamamından mağlup ayrılan yeşil-beyazlılar, 10. haftada çıktığı Bayburt Özel İdarespor deplasmanından puanla döndü. Son haftalarda ciddi bir düşüşte olan ve çıkış arayan Yavru Kartallar, kritik müsabakadan 1-1'lik beraberlikle ayrıldı. Bayburt ekibi karşılaşmanın 21. dakikasında Doğukan Delimehmet'in attığı golle maçta1-0 öne geçerken; bu gole yanıt ise 35. dakikada Hacı Ömer Doğru ile geldi.

1922'nin puanı 6'ya yükseldi

1922 Konyaspor haftalar sonra puan aldı. Sezona iyi başlamasına rağmen kötü bir düşüş yaşayan yeşil-beyazlılar, Bayburt'ta aldığı beraberlikle mevcut puanını 6'ya çıkarttı. Yavru Kartallar bu hafta sonu evinde oynayacağı Yozgat Bozokspor maçını kazanmanın hesaplarını yapıyor.

(Selman Kaya)