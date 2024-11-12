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1922 Konyaspor kötü gidişatı noktaladı

Selman Kaya
Muhabir
1922 Konyaspor kötü gidişatı noktaladı

TFF 3. Lig 3. Grup'ta mücadele eden 1922 Konyaspor kötü gidişatını noktaladı. Ligde çıktığı son 6 maçının tamamından mağlup ayrılan yeşil-beyazlılar, 10. haftada çıktığı Bayburt Özel İdarespor deplasmanından puanla döndü. Son haftalarda ciddi bir düşüşte olan ve çıkış arayan Yavru Kartallar, kritik müsabakadan 1-1'lik beraberlikle ayrıldı. Bayburt ekibi karşılaşmanın 21. dakikasında Doğukan Delimehmet'in attığı golle maçta1-0 öne geçerken; bu gole yanıt ise 35. dakikada Hacı Ömer Doğru ile geldi.

1922'nin puanı 6'ya yükseldi

1922 Konyaspor haftalar sonra puan aldı. Sezona iyi başlamasına rağmen kötü bir düşüş yaşayan yeşil-beyazlılar, Bayburt'ta aldığı beraberlikle mevcut puanını 6'ya çıkarttı. Yavru Kartallar bu hafta sonu evinde oynayacağı Yozgat Bozokspor maçını kazanmanın hesaplarını yapıyor. 

(Selman Kaya)

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