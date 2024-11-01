1922 Konyaspor Osmaniye’ye hazırlanıyor

Teknik direktör Abdurrahman Baysangur ve yardımcıları nezaretinde merkez Karatay ilçesinde yer alan Saraçoğlu Tesisleri'nde çalışan yeşil-beyazlılar, günü taktik ağırlıklı antrenmanla değerlendirdi.
Taktik antrenmanlar devam edecek
1922 Konyaspor'da taktik antrenmanlar devam edecek. Yavru Kartallar 1 Kasım Cuma ve 2 Kasım Cumartesi gününü hücum ağırlıklı çalışmalarla değerlendirecek. 1922 Konyaspor ile Osmaniyespor arasında; 4 Kasım Pazartesi günü Selçuk Üniversitesi 15 Temmuz Stadyumu'nda oynanacak karşılaşma saat 14.00'te başlayacak.
(Selman Kaya)