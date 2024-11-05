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1922 Konyaspor seriye bağladı

Selman Kaya
Muhabir
1922 Konyaspor seriye bağladı
Süper Lig ekiplerinden Tümosan Konyaspor’un; TFF 3. Lig 3. Grup’ta mücadele eden pilot takımı 1922 Konyaspor, son haftalardaki kötü gidişatını durduramıyor.

İçinde bulunduğumuz 2024-25 sezonuna iç sahada alınan Karabük İdman Yurdu galibiyetiyle başlayan yeşil-beyazlılar; akabinde çıktığı Viranşehir Belediyespor ve Pazarspor maçlarından da beraberliklerle ayrılmıştı. Yavru Kartallar bu maçların ardından puan alamadı. 

Son 6 maçında mağlup 

2024-25 sezonuna yeni bir yönetim ve yeni bir yapılanmayla giren 1922 Konyaspor; beklenen performansın altında kaldı.

Yavru Kartallar ligde çıktığı son 6 maçından mağlup ayrıldı. Aliağa maçıyla başlayan mağlubiyet serisi Çankaya, Alanya 1221, Çorluspor 1947, 52 Orduspor ve Osmaniyespor maçlarında kadar uzandı. 1922 Konyaspor, acil bir şekilde kötü gidişatı durdurmak istiyor.

(Selman Kaya)

 

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