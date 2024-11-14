1922 Konyaspor Yozgat’a hazırlanıyor

TFF 3. Lig 3. Grup'ta mücadele eden 1922 Konyaspor, ligin 11. haftasında kendi saha ve seyircisi önünde oynayacağı Yozgat Bozokspor maçının hazırlıklarını sürdürüyor. Kötü gidişatını Bayburt deplasmanında alınan 1 puanla sonlandıran Yavru Kartallar, Yozgat ekibi karşısında da puan ya da puanlar almanın hesaplarını yapıyor.

Yavru Kartallar taktik çalışıyor

1922 Konyaspor'da taktik antrenmanlar da başladı. Teknik direktör Çağdaş Çankaya ve yardımcıları nezaretinde merkez Karatay ilçesinde yer alan Saraçoğlu Tesisleri'nde çalışan yeşil-beyazlılar; günü taktik ağırlıklı antrenmanla değerlendirdi. 1922 Konyaspor ile Yozgat Bozokspor arasında; 17 Kasım Pazar günü Selçuk Üniversitesi 15 Temmuz Stadyumu'nda oynanacak karşılaşma saat 14.00'te başlayacak. (Selman Kaya)