1922 Konyaspor Yozgat’a karşı

TFF 3. Lig 3. Grup'ta mücadele eden 1922 Konyaspor, ligin 11. haftasında Yozgat Bozokspor'u ağırlayacak. 6 haftalık mağlubiyet serisini geçtiğimiz hafta Bayburt deplasmanında alınan 1 puanla sonlandıran Yavru Kartallar, kendi saha ve seyircisi önünde oynayacağı Yozgat Bozokspor maçını da kazanarak çıkışını sürdürmenin hesaplarını yapıyor. 1922 Konyaspor ile Yozgat Bozokspor arasında; 17 Kasım Pazar günü Selçuk Üniversitesi 15 Temmuz Stadyumu'nda oynanacak karşılaşma saat 14.00'te başlayacak.

Kritik maçı Abdülselam Koçak yönetecek

1922 Konyaspor ile Yozgat Bozokspor arasında oynanacak kritik karşılaşmayı Kars bölgesi hakemlerinden Abdülselam Koçak yönetecek. Koçak'ın yardımcılıklarını Mehmet Şenkaya ve Musa Çetindemir üstlenecek. Miraç Yıldırım ise karşılaşmada dördüncü hakem olarak görev alacak. (Selman Kaya)