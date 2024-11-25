Hatayspor Teknik Direktörü Rıza Çalımbay, Süper Lig'in 13. haftasında Konya Stadyumu'nda oynanan ve 1-1'lik beraberlikle sonuçlanan Tümosan Konyaspor maçının ardından konuştu. Kritik bir müsabaka olduğunu ifade eden Çalımbay, "Bizim her kazandığımız puan, hatta 1 puan bile altın değerinde. Gol yedik. Ama bizim de pozisyonlarımız oldu. Mücadeleyi bırakmadık” dedi.

"İyi bir mücadele oldu”

Çalımbay, "Deplasmanda 1 puan kazandık. Maç baştan sona, bize göre çok iyi mücadeleyle geçti. Konyaspor da gerçekten çok kaliteli oyunculara sahip ve zaten burası zor bir deplasman. Kazandığımız 1 puan için mutluyuz” diye konuştu. (Selman Kaya)