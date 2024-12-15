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“2 puanı kaybeden taraf olduk”

Selman Kaya
Muhabir

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“2 puanı kaybeden taraf olduk”

Rizespor Teknik Direktörü İlhan Palut, zorlu Tümosan Konyaspor maçının ardından konuştu. Konyaspor'un dengeli bir takım olduğunu ifade eden Palut, "Tecrübeli oyunculardan kurulu bir takım. Maç öncesi analizimizde tempoyu yükselttiğimiz anda etkili olabiliriz diye düşündük. Analizimizi sahaya yansıtmak istedik. İlk yarının bütününde bunu başardık” dedi.

"İkinci yarıda baskıyı hissettik”

İlhan Palut, "İlk yarı sonunda 1-0'dan daha iyi bir skorla soyunma odasına girmeliydik. İkinci yarıda bir anda rakibin baskısını üzerimizde hissettik. Güzel de bir gol atıp beraberliği yakaladılar. 15 dakika türbülanslı bir periyot yaşadık. Sonra tekrar oyunun hakimiyetini ele aldık. Daha çok hücum eden ve gol pozisyonu üreten takım olarak maçı tamamladık” diye konuştu.

"Bizler bugün puan kaybettik”

İlhan Palut, "Bazen berabere kalınan maçlarda 1 puan kazanmış olsanız da 2 puan kaybetmişsinizdir. Biz kesinlikle 2 puanı kaybeden taraf olduk. Bunun da nedeni ikinci yarı başlangıcımız oldu. Maçın sonucuyla alakalı hayal kırıklığı yaşıyorum. Oyunun karşılığı bizim galibiyetimiz olmalıydı. Neden ikinci yarı böyle siyah beyaz bir değişim yaşadığımızı konuşup değerlendireceğiz. Biz eksiklerimizi gidereceğiz ve daha iyi olacağız. Konyaspor'u tebrik ediyorum” ifadelerini kullandı.

(Selman Kaya)

 

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