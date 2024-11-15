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A Milli Futbol Takımımız Galler sınavında!

Selman Kaya
Muhabir
A Milli Futbol Takımımız Galler sınavında!
Türkiye A Milli Futbol Takımımız, UEFA Uluslar B Ligi 4. Grup’taki 5. maçında Galler’i ağırlayacak. 16 Kasım Cumartesi günü Kayseri Stadyumu’nda oynanacak müsabaka saat 20.00’de başlayacak. Karşılaşmayı İspanyol hakem Juan Martinez Munuera yönetecek

Türkiye A Milli Futbol Takımımız, UEFA Uluslar B Ligi 4. Grup'taki 5. maçında Galler'i ağırlayacak. Topladığı 10 puanla liderlik koltuğunda yer alan kırmızı-beyazlılar, 8 puanla en yakın takipçisi olan Galler karşısında puan arayacak. Ay-yıldızlılar kritik maçta rakibini mağlup etmesi durumunda UEFA Uluslar A Ligi'ne yükselmeyi garantileyecek. Türkiye ile Galler arasında; 16 Kasım Cumartesi günü Kayseri Stadyumu'nda oynanacak müsabaka saat 20.00'de başlayacak.

Zorlu maçı Juan Martinez yönetecek

Türkiye ile Galler arasındaki zorlu karşılaşmayı İspanya Futbol Federasyonu'ndan Juan Martinez Munuera yönetecek. Munuera'nın yardımcılıklarını aynı ülkeden Raul Cabanero ve Guadalupe Porras Ayuso yapacak. Alejandro Muniz Ruiz ise müsabakada dördüncü hakem olarak görev alacak.

Puan cetvelinde durumlar nasıl?

Kritik karşılaşma öncesinde takımların puan cetvelindeki konumları da merak konusu oldu. Şu ana kadar olan süreçte çıktığı 4 maçta 3 galibiyet ve 1 beraberlik alan kırmızı-beyazlılar, hanesine yazdırdığı 10 puanla liderlik koltuğunda yer aldı. Millilerin rakibi Galler ise aynı süreçte çıktığı 4 maçta 2 galibiyet ve 2 beraberlik elde ederek 8 puanla 2. sırada kendisine yer buldu.

Millilerde kimler eksik?

Türkiye A Milli Futbol Takımımızda tek eksik bulunuyor. Ay-yıldızlı ekipte cezalı olan Kenan Yıldız Galler'e karşı forma giyemeyecek. Çağlar Söyüncü, Ferdi Kadıoğlu ve Deniz Gül ise sakatlıkları nedeniyle aday kadrodan çıkarıldı. Ay-yıldızlı ekipte Eren Dinkci, Yasin Özcan ve Bertuğ Yıldırım ise aday kadroya dahil edildi. Öte yandan sol arka adalesindeki gerilme ve ödem nedeniyle tedavisine devam edilen ve İstanbul'da yapılan antrenmanlara katılamayan Ahmed Kutucu'nun Galler maçında forma giymesi beklenmiyor.

(Selman Kaya)

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