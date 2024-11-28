Adana Demirspor hocasını değiştirdi

Tümosan Konyaspor'un Süper Lig'in 14. haftasında konuk olacağı Adana Demirspor, teknik direktör değişikliğine gitti.
Mavi-lacivertli kulübün teknik patronu Serkan Damla sosyal medya hesabından yaptığı yazılı açıklamayla görevinden ayrıldığını açıkladı. Kulübe yakın kaynaklar bu bilgiyi doğrularken; en son Manisa Futbol Kulübü'nde görev alan Mustafa Dalcı ile prensipte anlaşma sağlandığı öğrenildi. 51 yaşındaki Sivaslı teknik adam 2. Lig'de Başkent Akademi ile Zonguldakspor, TFF 1. Lig'de Ankaraspor, Ankaragücü ve Gençlerbirliği, Süper Lig'de ise Ankaragücü'nü çalıştırdı.
(Selman Kaya)