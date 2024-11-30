GÜNCEL KONYA EKONOMİ SPOR SİYASET EĞİTİM YAŞAM DÜNYA KÜLTÜR-SANAT SAĞLIK TEKNOLOJİ RESMİ İLANLAR
Son Dakika
SPOR Haberleri

Adana Demirspor - Konyaspor maçının ilk 11’leri belli oldu

Selman Kaya
Muhabir
Adana Demirspor - Konyaspor maçının ilk 11’leri belli oldu

Tümosan Konyaspor, Süper Lig'in 14. haftasında Adana Demirspor'un konuğu olacak. 30 Kasım Cumartesi günü Yeni Adana Stadyumu'nda oynanacak karşılaşma saat 16.00'da başlayacak. Mücadelede her iki takımın ilk 11'leri belli olduTümosan Konyaspor, Süper Lig'in 14. haftasında Adana Demirspor'un konuğu olacak. 15 puanla 13. sırada yer alan Anadolu Kartalı, 2 puanla 19. sırada yer alan Adana ekibine karşı puan mücadelesi verecek. 30 Kasım Cumartesi günü Yeni Adana Stadyumu'nda oynanacak karşılaşma saat 16.00'da başlayacak. 

Kritik maçı Karaoğlan yönetecek

Adana Demirspor ile Tümosan Konyaspor arasıdna oynanacak karşılaşmayı Sakarya bölgesi hakemlerinden Atilla Karaoğlan yönetecek. Karaoğlan'ın yardımcılıklarını Abdullah Bora Özkara ve Osman Gökhan Bilir üstlenecek. Oğuzhan Aksu ise karşılaşmada dördüncü hakem olarak görev alacak.

Öte yandan mücadelede her iki takımın ilk 11'leri belli oldu.

İLK 11'LER

Adana Demirspor: Karakuş, Güler, Sarı, Aydoğan, Barasi, Manev, Çelik, Burak, Muanza, Kol, Kurtulan

Konyaspor: Slowik, Demirbağ, Yazğılı, Tunahan, Pedrinho, Guilherme, Jevtovic, Nayir, Boranijasevic, Keyta, Ülgün

(Selman Kaya)

Son dakika gelişmelerden anında haberdar olmak için WhatsApp haber grubumuza katılabilirsiniz. Yeni Konya WhatsApp haber kanalımız için tıklayınız!

Yorum Yap

Önemli Not: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan yenikonya.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Bu habere henüz yorum yapılmadı. İlk yorumu siz yapın!
X
Yorum Yazma Sözleşmesi
“Sayfamızın takipçileri suç teşkil edecek, yasal olarak takip gerektirecek,hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, ahlaka aykırı, müstehcen, toplumca genel olarak kabul görmüş kurallara aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde hiçbir yorumu bu web sitesinin hiçbir sayfasında paylaşamazlar. Bu tür içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk yorumu gönderen takipçiye aittir. yenikonya.com.tr'ye yapılan yorumlar arasından uygun görmediklerini herhangi bir gerekçe belirtmeksizin yayınlamama veya yayından kaldırma hakkına sahiptir. Konhaber başta yukarıda sayılan hususlar olmaz üzere kanun hükümlerine aykırılık gerekçesi ile her türlü adli makam tarafından başlatılan soruşturma kapsamında kendisinden Ceza Muhakemesi Kanunu’nun 332.maddesi doğrultusunda istenilen yorum yapan takipçilerine ait ip bilgilerini ve yapmış olduğu yorumları paylaşabileceğini beyan eder ”
İlginizi Çekebilir
BENZER HABERLER