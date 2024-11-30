Adana Demirspor - Konyaspor maçının ilk 11’leri belli oldu

Tümosan Konyaspor, Süper Lig'in 14. haftasında Adana Demirspor'un konuğu olacak. 30 Kasım Cumartesi günü Yeni Adana Stadyumu'nda oynanacak karşılaşma saat 16.00'da başlayacak. Mücadelede her iki takımın ilk 11'leri belli olduTümosan Konyaspor, Süper Lig'in 14. haftasında Adana Demirspor'un konuğu olacak. 15 puanla 13. sırada yer alan Anadolu Kartalı, 2 puanla 19. sırada yer alan Adana ekibine karşı puan mücadelesi verecek. 30 Kasım Cumartesi günü Yeni Adana Stadyumu'nda oynanacak karşılaşma saat 16.00'da başlayacak.
Kritik maçı Karaoğlan yönetecek
Adana Demirspor ile Tümosan Konyaspor arasıdna oynanacak karşılaşmayı Sakarya bölgesi hakemlerinden Atilla Karaoğlan yönetecek. Karaoğlan'ın yardımcılıklarını Abdullah Bora Özkara ve Osman Gökhan Bilir üstlenecek. Oğuzhan Aksu ise karşılaşmada dördüncü hakem olarak görev alacak.
Öte yandan mücadelede her iki takımın ilk 11'leri belli oldu.
İLK 11'LER
Adana Demirspor: Karakuş, Güler, Sarı, Aydoğan, Barasi, Manev, Çelik, Burak, Muanza, Kol, Kurtulan
Konyaspor: Slowik, Demirbağ, Yazğılı, Tunahan, Pedrinho, Guilherme, Jevtovic, Nayir, Boranijasevic, Keyta, Ülgün
(Selman Kaya)