Anadolu Kartalı Antalya sınavında! İşte Muhtemel 11’ler

Tümosan Konyaspor Süper Lig’in 15. haftasında kendi saha ve seyircisi önünde Antalyaspor’u ayarlayacak. 7 Aralık Cumartesi günü Konya stadyumda oynanacak karşılaşma saat 13.30’da başlayacak. Zorlu karşılaşmayı İzmir bölgesi hakemlerinden Halil Umut Meler yönetecek

Tümosan Konyaspor, Süper Lig'in 15. haftasında kendi saha ve seyircisi önünde Antalyaspor ayarlayacak. Haftaya 18 puanla 10. sırada giren yeşil-beyazlılar, 17 puanla 11. sırada bulunan ve en yakın takipçisi olan Antalyaspor'a karşı puan mücadelesi verecek. Yeşil-beyazlılar kritik karşılaşmaya mutlak 3 puan parolasıyla çıkacak. 7 Aralık cumartesi günü Konya Stadyumu'nda oynanacak müsabaka saat 13.30'da başlayacak.

Zorlu maçı Halil Umut Meler yönetecek

Tümosan Konyaspor ile Antalyaspor arasında oynanacak karşılaşmayı İzmir bölgesi hakemlerinden Halil Umut Meler yönetecek. Meler'in yardımcılıklarını Kerem Ersoy ve İbrahim Çağlar Uyarcan üstlenecek. Alpaslan Şen ise müsabakada dördüncü hakem olarak görev alacak.

Konya'da 2, Antalya'da 4 eksik

Zorlu karşılaşma öncesinde her iki takımda da eksik onar bulunuyor. Anadolu Kartalı'nda kart cezalısı olan sağ bek Nikola ve sezon başı kampında sakatlanan stoper Josip Calusic bu karşılaşmada da forma giyemeyecek. Konuk Antalyaspor'da ise orta saha oyuncusu Burak İngenç, kanat oyuncuları Moussa Djenepo ve Sam Larsson sakatlıklarından dolayı bu maçta görev alamayacak.

Konyaspor'un muhtemel 11'i

Teknik direktör Recep Uçar nezaretinde 4-1-4-1 dizilişiyle mücadele eden Konyaspor'un, Antalyaspor maçında da aynı sistemle sahada yer alması bekleniyor. Yeşil-beyazlıların kalesinde Jakub Slowik (27), savunma 4'lüsünde Uğurcan Yazğılı (5), Adil Demirbağ (4), Riechedly Bazoer (20) ve Guilherme Sitya (12), tekli ön liberoda Marko Jevtovic (16) 4'lü orta alanda Alassane Ndao (18), Danijel Aleksic (9), Melih İbrahimoğlu ve Yusuf Erdoğan (10), forvette ise Umut Nayir'in (22) forma giymesi bekleniyor.

Antalyaspor'un muhtemel 11'i

Teknik direktör Alex de Souza nezaretinde 4-2-3-1 sistemiyle mücadele eden Antalyaspor'un; Konyaspor'a karşı da aynı diziliş ve oyun anlayışıyla sahada yer alması bekleniyor. Kırmızı-beyazlıların kalesinde Kenan Piric (13), savunma 4'lüsünde Erdoğan Yeşilyurt (17), Veysel Sarı (89), Thalisson Kelven (2) ve Güray Vural (11), 2'li ön liberıoda Oleksandr Petrusenko (16) ve Jakub Kaluzinski (18), 3'lü orta alanda Soner Dikmen (5), Ramzi Safuri (8) ve Braian Samudio (81), tekli forvette ise Adolfo Gaich'in (9) forma giymesi ön görülüyor.

(Selman Kaya)