GÜNCEL KONYA EKONOMİ SPOR SİYASET EĞİTİM YAŞAM DÜNYA KÜLTÜR-SANAT SAĞLIK TEKNOLOJİ RESMİ İLANLAR
Son Dakika
SPOR Haberleri

Anadolu Kartalı Antalya sınavında! İşte Muhtemel 11’ler

Selman Kaya
Muhabir
Anadolu Kartalı Antalya sınavında! İşte Muhtemel 11’ler
Tümosan Konyaspor Süper Lig’in 15. haftasında kendi saha ve seyircisi önünde Antalyaspor’u ayarlayacak. 7 Aralık Cumartesi günü Konya stadyumda oynanacak karşılaşma saat 13.30’da başlayacak. Zorlu karşılaşmayı İzmir bölgesi hakemlerinden Halil Umut Meler yönetecek

Tümosan Konyaspor, Süper Lig'in 15. haftasında kendi saha ve seyircisi önünde Antalyaspor ayarlayacak. Haftaya 18 puanla 10. sırada giren yeşil-beyazlılar, 17 puanla 11. sırada bulunan ve en yakın takipçisi olan Antalyaspor'a karşı puan mücadelesi verecek. Yeşil-beyazlılar kritik karşılaşmaya mutlak 3 puan parolasıyla çıkacak. 7 Aralık cumartesi günü Konya Stadyumu'nda oynanacak müsabaka saat 13.30'da başlayacak.

Zorlu maçı Halil Umut Meler yönetecek

Tümosan Konyaspor ile Antalyaspor arasında oynanacak karşılaşmayı İzmir bölgesi hakemlerinden Halil Umut Meler yönetecek. Meler'in yardımcılıklarını Kerem Ersoy ve İbrahim Çağlar Uyarcan üstlenecek. Alpaslan Şen ise müsabakada dördüncü hakem olarak görev alacak.

Konya'da 2, Antalya'da 4 eksik

Zorlu karşılaşma öncesinde her iki takımda da eksik onar bulunuyor. Anadolu Kartalı'nda kart cezalısı olan sağ bek Nikola ve sezon başı kampında sakatlanan stoper Josip Calusic bu karşılaşmada da forma giyemeyecek. Konuk Antalyaspor'da ise orta saha oyuncusu Burak İngenç, kanat oyuncuları Moussa Djenepo ve Sam Larsson sakatlıklarından dolayı bu maçta görev alamayacak. 

Konyaspor'un muhtemel 11'i

Teknik direktör Recep Uçar nezaretinde 4-1-4-1 dizilişiyle mücadele eden Konyaspor'un, Antalyaspor maçında da aynı sistemle sahada yer alması bekleniyor. Yeşil-beyazlıların kalesinde Jakub Slowik (27), savunma 4'lüsünde Uğurcan Yazğılı (5), Adil Demirbağ (4), Riechedly Bazoer (20) ve Guilherme Sitya (12), tekli ön liberoda Marko Jevtovic (16) 4'lü orta alanda Alassane Ndao (18), Danijel Aleksic (9), Melih İbrahimoğlu ve Yusuf Erdoğan (10), forvette ise Umut Nayir'in (22) forma giymesi bekleniyor. 

Antalyaspor'un muhtemel 11'i

Teknik direktör Alex de Souza nezaretinde 4-2-3-1 sistemiyle mücadele eden Antalyaspor'un; Konyaspor'a karşı da aynı diziliş ve oyun anlayışıyla sahada yer alması bekleniyor. Kırmızı-beyazlıların kalesinde Kenan Piric (13), savunma 4'lüsünde Erdoğan Yeşilyurt (17), Veysel Sarı (89), Thalisson Kelven (2) ve Güray Vural (11), 2'li ön liberıoda Oleksandr Petrusenko (16) ve Jakub Kaluzinski (18), 3'lü orta alanda Soner Dikmen (5), Ramzi Safuri (8) ve Braian Samudio (81), tekli forvette ise Adolfo Gaich'in (9) forma giymesi ön görülüyor.

(Selman Kaya)

Son dakika gelişmelerden anında haberdar olmak için WhatsApp haber grubumuza katılabilirsiniz. Yeni Konya WhatsApp haber kanalımız için tıklayınız!

Yorum Yap

Önemli Not: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan yenikonya.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Bu habere henüz yorum yapılmadı. İlk yorumu siz yapın!
X
Yorum Yazma Sözleşmesi
“Sayfamızın takipçileri suç teşkil edecek, yasal olarak takip gerektirecek,hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, ahlaka aykırı, müstehcen, toplumca genel olarak kabul görmüş kurallara aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde hiçbir yorumu bu web sitesinin hiçbir sayfasında paylaşamazlar. Bu tür içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk yorumu gönderen takipçiye aittir. yenikonya.com.tr'ye yapılan yorumlar arasından uygun görmediklerini herhangi bir gerekçe belirtmeksizin yayınlamama veya yayından kaldırma hakkına sahiptir. Konhaber başta yukarıda sayılan hususlar olmaz üzere kanun hükümlerine aykırılık gerekçesi ile her türlü adli makam tarafından başlatılan soruşturma kapsamında kendisinden Ceza Muhakemesi Kanunu’nun 332.maddesi doğrultusunda istenilen yorum yapan takipçilerine ait ip bilgilerini ve yapmış olduğu yorumları paylaşabileceğini beyan eder ”
İlginizi Çekebilir
BENZER HABERLER